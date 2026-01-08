Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı fuhuş ve uyuşturucu soruşturması kapsamında önce gözaltına alınan sonrasında tutuklanan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın evinde emniyet ekipleri tarafından arama yapıldı.

ÖZEL MÜŞTERİLER İÇİN HAZIRLAMIŞ

Burak Doğan'ın haberine göre; Yıldırım'ın evinde bulunan bazı kumar malzemelerinin sadece özel müşteriler için hazırlandığı ortaya çıktı.

POKER PULLARI, PARALAR...

"Özel müşterilere" oynatıldığı iddia edilen kumar partilerinde kullanılan poker pulları, paralar, telefonlar ve USB ele geçirildi.

NE OLMUŞTU?

Medya, sanat ve iş dünyasından çok sayıda isme yönelik uyuşturucu soruşturmaları sürüyor. Şimdiye kadar gözaltına alınanlardan birçoğu ifade ve test sonuçlarının ardından serbest bırakılırken, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin de bulunduğu bazı isimler yine bir uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

stanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında önceki gün gözaltına alınan 26 kişi de bugün savcılığa sevk edildi.

Doğukan Güngör, Alya Şahinler, Ceren Yıldırım ve Saniye Deniz savcılık ifadelerinin ardından yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı.

Savcılık ifadesi alınan 26 kişiden 19'u tutuklandı. Binnur Buse, Gözde Anuk ile Sedef Selen Atmaca'nın arasında bulunduğu 7 kişi ev hapsi koşuluyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan isimler şöyle: