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Bayram tatili resmi tatil mi? Bayram tatili resmi tatil olarak sayılıyor mu?

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Kabine Toplantısı sonrasında kameralar karşısına geçerek konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen Kurban Bayramı tatili süresini açıkladı. Peki, Bayram tatili resmi tatil mi? Bayram tatili resmi tatil olarak sayılıyor mu?

Bayram tatili resmi tatil mi? Kabine Toplantısı sonrasında kameralar karşısına geçerek konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen Kurban Bayramı tatili süresini açıkladı. Böylece konu hakkında merak edilmekte olan birçok soru da yanıt buldu. Peki, Bayram tatili resmi tatil mi? Bayram tatili resmi tatil olarak sayılıyor mu?

BAYRAM TATİLİ RESMİ TATİL Mİ?

Bayram tatili resmi tatildir. Kurban Bayramı tatili bu sene 16 Haziran'da başlıyor ve 23 Haziran Pazar günü sona erecek. 2024 yılında mübarek Kurban Bayramı, 15 Haziran Cumartesi günü arefeyle başlayacak. Bayram, dört gün sürecek ve tarihler şu şekilde olacak:

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı'nın 1. Günü

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı'nın 2. Günü

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı'nın 3. Günü

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı'nın 4. Günü

KURBAN BAYRAMIN HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?

2024 yılı Kurban Bayramı 1. Gün tarihi 16 Haziran Pazardır. Buna göre Bugün 2 Haziran 2024 Pazar. 16 Haziran 2024 Pazar gününe kadar 11 gün var. 20 Haziran 2024 Pazar günü yani 11 gün sonra Kurban Bayramının ilk günü olacak. Yani Kurban Bayramına 11 gün vardır.

Emir Ceran
Emir Ceran
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