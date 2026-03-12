Haberler

Bayram şekeri reyonuna asılan not tepki çekti

Bayram şekeri reyonuna asılan not tepki çekti
Güncelleme:
Ankara'da bir yerel market, bayram şekeri reyonuna astığı uyarı yazısıyla sosyal medyada ve müşteriler arasında tartışma yarattı. Reyona asılan notta, şeker ve çikolataların tadına bakmanın, çocuklara ikram etmenin ve tartım yapılmadan tüketilmesinin yasak olduğu belirtildi. İşletmenin sert üslubu, bayram ruhuna aykırı ve kaba bulunsa da, artan maliyetler ve hijyen kuralları nedeniyle bir kesim market sahibine hak verdi.

Ankara'da bir yerel marketin bayram şekeri reyonuna astığı uyarı yazısı, sosyal medyada ve müşteriler arasında tepki çekti.

ŞEKER REYONUNDA TEPKİ ÇEKEN NOT

Reyona asılan notta, şeker ve çikolataların tadına bakmanın, çocuklara ikram etmenin ve tartım yapılmadan tüketilmesinin kesinlikle yasak olduğu belirtildi.

İşletmenin bu sert üslubu bazı vatandaşlar tarafından bayram ruhuna aykırı ve kaba bulunurken, bir kesim ise artan maliyetler ve hijyen kuralları nedeniyle market sahibine hak verdi. "Yasak" kelimesinin vurgulanması, geleneksel bayram alışverişindeki ikram kültürünü ve müşteri ile esnaf arasındaki ilişkiyi yeniden tartışmaya açtı.

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıibrahim tatlı:

Vatandaş duyarlı olsa o marketten 1 Gr birşey almamamalı boykot etmeli ki hatasını anlasın

Haber YorumlarıLeven Ergün:

BIZE YASAK SANA DA-YASAKMI

Haber Yorumlarıılhan alkan:

ZEYTİNİ SATARKEN 10 TANE DE YESEM BİŞEY DEMİYORSUN SONUÇTA KİLOSU 500 LİRA

Haber Yorumlarıılhan alkan:

ZEYTİNİ SATARKEN 10 TANE DE YESEM BİŞEY DEMİYORSUN SONUÇTA KİLOSU 500 LİRA

Haber Yorumlarısade vatandaş:

ben şahsen ikram edilmeyen bir şeyi alıp yemem onu bırak eminönünde peynircilerin önünden geçerken ettikleri ikramı bile almadım param varsa alırım parasını ödemeden sahibin rızasının olmadığı şeyi alıp yemek günah siz bunu bile idrak edemiyor mal sahibini suçluyorsunuz bumu ahlaki değerleriniz zaten çalıyor ama çalışıyorlar diyen bir toplumdan başka bir şey beklenmez o yüzden bu haldeyiz.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

