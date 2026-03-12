Bayram şekeri reyonuna asılan not tepki çekti
Ankara'da bir yerel market, bayram şekeri reyonuna astığı uyarı yazısıyla sosyal medyada ve müşteriler arasında tartışma yarattı. Reyona asılan notta, şeker ve çikolataların tadına bakmanın, çocuklara ikram etmenin ve tartım yapılmadan tüketilmesinin yasak olduğu belirtildi. İşletmenin sert üslubu, bayram ruhuna aykırı ve kaba bulunsa da, artan maliyetler ve hijyen kuralları nedeniyle bir kesim market sahibine hak verdi.
ŞEKER REYONUNDA TEPKİ ÇEKEN NOT
Reyona asılan notta, şeker ve çikolataların tadına bakmanın, çocuklara ikram etmenin ve tartım yapılmadan tüketilmesinin kesinlikle yasak olduğu belirtildi.
İşletmenin bu sert üslubu bazı vatandaşlar tarafından bayram ruhuna aykırı ve kaba bulunurken, bir kesim ise artan maliyetler ve hijyen kuralları nedeniyle market sahibine hak verdi. "Yasak" kelimesinin vurgulanması, geleneksel bayram alışverişindeki ikram kültürünü ve müşteri ile esnaf arasındaki ilişkiyi yeniden tartışmaya açtı.