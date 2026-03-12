Bayram şekeri reyonuna asılan not tepki çekti

Ankara'da bir yerel marketin bayram şekeri reyonuna astığı uyarı yazısı, sosyal medyada ve müşteriler arasında tepki çekti.

ŞEKER REYONUNDA TEPKİ ÇEKEN NOT

Reyona asılan notta, şeker ve çikolataların tadına bakmanın, çocuklara ikram etmenin ve tartım yapılmadan tüketilmesinin kesinlikle yasak olduğu belirtildi.

İşletmenin bu sert üslubu bazı vatandaşlar tarafından bayram ruhuna aykırı ve kaba bulunurken, bir kesim ise artan maliyetler ve hijyen kuralları nedeniyle market sahibine hak verdi. "Yasak" kelimesinin vurgulanması, geleneksel bayram alışverişindeki ikram kültürünü ve müşteri ile esnaf arasındaki ilişkiyi yeniden tartışmaya açtı.

Kaynak: Haberler.com