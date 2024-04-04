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Bayram ne zaman başlıyor? Bayramın 1.,2.,3. günleri hangi günler? Okullar ve iş yerleri bayramda kaç gün tatil?

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11 ayın sultanı Ramazan'ın son günleri yaşanıyor. Tüm Müslüman alemi, Ramazan ayı boyunca oruçlarını tutarak ibadetlerini yerine getirdi. Ramazan ayının bitişi ise Ramazan Bayramı ile taçlandırılacak. Ramazan Bayramına az bir süre kala, bayram tatilinin kaç gün olacağı, ne zaman başlayıp biteceği merak ediliyor. Bayram ne zaman başlıyor? Bayramın 1.,2.,3. günleri hangi günler? Okullar ve iş yerleri bayramda kaç gün tatil? İşte detaylar...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı'nın 1. günü

11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı'nın 2. günü

12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı'nın 3. günü

Bayram ne zaman başlıyor? Bayramın 1.,2.,3. günleri hangi günler? Okullar ve iş yerleri bayramda kaç gün tatil?

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı bu yıl 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak. Normalde bayramın bir gün öncesinde, yani 9 Nisan Salı günü, genellikle yarım gün olarak uygulanır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, memurlar için bayram öncesindeki 1.5 günlük sürenin idari izin olarak değerlendirileceğini duyurdu.

Bu kararla birlikte, kamu kurumu çalışanları 8-9 Nisan tarihlerinde idari izinli olacaklar. İdari izin öncesi 6 Nisan Cumartesi ve 7 Nisan Pazar günlerine denk geldiğinden, hafta sonu tatili bayram tatiline eklenmiş olacak.

Bayram ne zaman başlıyor? Bayramın 1.,2.,3. günleri hangi günler? Okullar ve iş yerleri bayramda kaç gün tatil?

RAMAZAN BAYRAMI 9 GÜN TATİL Mİ?

Hafta sonu izni, idari izin ve bayram tatili bir araya geldiğinde, Ramazan Bayramı tatili toplamda 9 gün sürecek. İdari izin memurları kapsadığı için, özel sektör çalışanları için bayram tatili 9 Nisan Salı günü yarım gün olarak başlayacak. Bu düzenleme ile birlikte, 6-7 Nisan tarihlerinde hafta sonu tatili, 8-9 Nisan'da idari izin, 10-11-12 Nisan'da ise Ramazan Bayramı tatili yaşanacak. Sonrasında ise 13-14 Nisan tarihlerinde tekrar hafta sonu tatili olacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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