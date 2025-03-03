Bayram ne zaman 2025? 2025 Ramazan ve Kurban Bayramı tatili kaç gün?

2025 yılında bayramlar ne zaman? sorusu, tatil planı yapmak isteyen vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Özellikle Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı tatil günleri, hem şehir içi hem de şehir dışı plan yapanlar için büyük önem taşıyor. 2025 yılında bayram tatilleri kaç gün sürecek? Resmi tatiller hangi tarihlerde başlayıp bitecek? Bayram ne zaman 2025?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2025 Ramazan Bayramı bu yıl Mart ayının sonunda kutlanacak ve bayram tatili 3,5 gün sürecek. İşte 2025 Ramazan Bayramı tarihleri:

Arefe Günü: 29 Mart 2025 Cumartesi (Yarım Gün)

1. Gün: 30 Mart 2025 Pazar

2. Gün: 31 Mart 2025 Pazartesi

3. Gün: 1 Nisan 2025 Salı

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

2025 Ramazan Bayramı bu yıl Mart ayının sonunda kutlanacak. Bayram tatili 3,5 gün sürecek.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 2025 yılında Haziran ayında kutlanacak ve bu bayramda 4,5 gün resmi tatil yapılacak. İşte 2025 Kurban Bayramı tarihleri:

Arefe Günü: 5 Haziran 2025 Perşembe (Yarım Gün)

1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma

2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi

3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar

4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi