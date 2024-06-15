BAYRAM NAMAZINDA HANGİ DUALAR OKUNUR? Bayram namazı esnasında okunması gereken dualar neler?
BAYRAM NAMAZINDA HANGİ DUALAR OKUNUR? Bayram namazı esnasında okunması gereken dualar neler? Bayram namazı, İslam'ın önemli ibadetlerinden biridir ve bu özel namaz sırasında okunması gereken dualar vardır. Bu duaların bilinmesi ve doğru bir şekilde okunması, namazın kabul olmasında büyük önem taşır. Bayram namazında okunması gereken dualar nelerdir, merak edenler için bu konuda bilgi verilmektedir.
Kurban Bayramı'nda bayram namazı kılmak isteyenler için bayram namazında okunan dualar büyük önem taşır. Namazda Tebrik Tekbiri, İstiğfar Duaları, Salavat-ı Şerife ve Rabbena Duaları gibi manevi anlamı yüksek dualar yer alır. BAYRAM NAMAZINDA HANGİ DUALAR OKUNUR? Bayram namazı esnasında okunması gereken dualar neler? İşte merak edilenler...
BAYRAM NAMAZINDA HANGİ DUALAR OKUNUR?
Bayram namazı kılınırken niyet edilir ve ardından şu adımlar takip edilir:
- Niyet edilir: "Niyet ettim Allah'ım, senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama."
- Tekbir alınır ve eller bağlanır.
- İmam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur.
- İkinci tekbir alınarak eller yanlara salınır.
- Üçüncü tekbir alınarak yine eller yanlara salınır.
- Dördüncü tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
- İmam gizlice "Euzü besmele" çeker, açıkça "Fatiha suresi" ile birlikte Kur'an-ı Kerim'den ayetler okur. Cemaat sessizce imamı dinler.
- İlk rekatta rüku ve secde yapılır, sonra ikinci rekata kalkılır.
Bayram namazının 2. rekatında şu adımlar izlenir:
- İmam gizlice "Besmele" çeker, açıkça "Fatiha suresi" ile birlikte Kur'an-ı Kerim'den ayetler okur. Cemaat sessizce imamı dinler.
- İlk tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılarak yanlara salınır.
- İkinci tekbir alınır ve yine eller yanlara salınır.
- Üçüncü tekbir alınır ve yine eller yanlara salınır.
- Son olarak dördüncü tekbir alınır, ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
- Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
- Ardından müezzinin refakatinde, cemaatle birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir.
- Bu tekbirlerle birlikte imam minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.