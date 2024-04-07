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Bayram namazı saat kaçta 2024? Yalova bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri!

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Ramazan Bayramı'nın bayram namazı saatleri belirlendi. Ramazan Bayramı namazı ne zaman kılınacak 2024 ve Yalova bayram namazı saat kaçta okunuyor merak ediliyor. Diyanet tarafından yayınlanan bayram namazı saatleri, illere göre haberimizde yer alıyor. İstanbul, Yalova, Yalova ve diğer 81 il için bayram namazı saatleri sorgulanıyor. Peki, Bayram namazı saat kaçta 2024?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bayram tatili, kamu çalışanları için toplamda 9 gün sürecek. Bayram tarihleri dışında kalan yaklaşık bir buçuk günlük süre, idari izin kapsamında değerlendirilecek. Bu durumda, 5 Nisan Cuma günü mesai bitimiyle başlayan bayram tatili, 15 Nisan Pazartesi günü sona erecek.

  • Arefe Günü: 9 Nisan Salı
  • Bayramın 1. Günü: 10 Nisan Çarşamba
  • Bayramın 2. Günü: 11 Nisan Perşembe
  • Bayramın 3. Günü: 12 Nisan Cuma

Bayram namazı saat kaçta 2024? Yalova bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri!

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA OKUNACAK?

2024 Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Ramazan Bayramı, 10 Nisan Çarşamba sabahı kılınacak bayram namazıyla başlayacak.

  • İstanbul'da bayram namazı saat 07:04'te
  • Ankara'da bayram namazı saat 06:49'da
  • İzmir'de ise bayram namazı saat 07:13'te kılınacak.

YALOVA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bu yıl Ramazan Bayramı namazı Yalova'da saat 07:03'de kılınacaktır.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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