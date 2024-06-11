Kurban Bayramı 2024'ün yaklaşmasıyla birlikte arefe günü ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Arefe günü hangi tarihe denk geliyor? 2024 yılında arefe günü ne zaman? Arefe günü resmi tatil olarak kabul ediliyor mu? BAYRAM HANGİ GÜN? Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor? Arefe Günü ne zaman? İşte merak edilenler...

BAYRAM HANGİ GÜN?

2024 yılında Kurban Bayramı şu şekilde kutlanacak:

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1. Gün)

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2. Gün)

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3. Gün)

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4. Gün)

AREFE NE ZAMAN RESMİ TATİL Mİ?

2024 yılında Kurban Bayramı arefesi 15 Haziran Cumartesi gününe denk geliyor.

Arefe günü bu yıl hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle ekstra tatil olarak değerlendirilmeyecek; ancak bayram tatili kapsamında arefe günü yarım gün tatil olarak kabul edilecek. Özel sektör çalışanları, çalıştığı takdirde yarım gün mesai ücreti alabilecek.