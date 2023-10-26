'Bayrak Asan Dayı' kim? Balkonda bayrak asan dayı kimdir, adı ne? Bayrak asan dayı yeni fotoğrafı!

Türkiye'nin 'Bayrak Asan Dayı' olarak tanıdığı internet fenomeni, bu kez Cumhuriyetin 100. yılı için aynı balkona bayrağını astı. Peki, Bayrak Asan Dayı kim? Balkonda bayrak asan dayı kimdir, adı ne? İşte, Bayrak asan dayı yeni fotoğrafı!

Bayrak asan dayı kim? Türkiye'nin 'Bayrak Asan Dayı' olarak tanıdığı internet fenomeni, bu kez Cumhuriyetin 100. yılı için aynı balkona bayrağını astı. Peki, Bayrak Asan Dayı kim? Balkonda bayrak asan dayı kimdir, adı ne? İşte, Bayrak asan dayı yeni fotoğrafı haberimizde...

"BALKONDA BAYRAK ASAN DAYI"

Türkiye'nin "Bayrak Asan Dayı" olarak tanıdığı, futbol takımlarından siyasi partilere, Kremlin Sarayı'ndan Özgürlük Heykeli'ne kadar caps uygulamaları yapılan Salih Tahtalıoğlu, bu kez Cumhuriyet'in 100. yılı için aynı balkona bayrağını astı. Tahtalıoğlu, herkesin evine ve iş yerine bayrak asmasını istedi.

TÜRKİYE ONU "BAYRAK ASAN DAYI" OLARAK TANIDI

Türkiye'nin "Bayrak Asan Dayı" olarak tanıdığı ve 3 büyük takımlardan siyasi partilere; Kremlin Sarayı'ndan Özgürlük Heykeline kadar photoshop yolu ile caps uygulamaları yapılan internet fenomeni Salih Tahtalıoğlu, 2013 yılında çekilen fotoğraf sonrası bir anda fenomen haline gelmişti.

BU KEZ CUMHURİYET'İN 100. YILI İÇİN TÜRK BAYRAĞI'NI ASTI

Türkiye'nin Bayrak Asan Dayısı olarak ün salan Tahtalıoğlu bu kez Cumhuriyet'in 100. yılı için Türk Bayrağını aynı balkona astı. Tahtalıoğlu, herkesi iş yerlerine ve evlerine Türk bayrağı asmaya çağırdı