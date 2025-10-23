Haberler

Batuhan Yüzgüleç kimdir? Kızılcık Şerbeti'nin Firaz'ı Batuhan Bozkurt Yüzgüleç kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Batuhan Yüzgüleç kimdir? Kızılcık Şerbeti'nin Firaz'ı Batuhan Bozkurt Yüzgüleç kaç yaşında, nereli, kariyeri?
Güncelleme:
Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, Türk televizyon dünyasında hızla yükselen genç yeteneklerden biri. "Kızılcık Şerbeti" dizisinde Firaz karakteriyle izleyici karşısına çıkan Yüzgüleç, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olarak sahne ve ekran deneyimini başarıyla birleştiriyor. Peki, Batuhan Yüzgüleç kimdir? Kızılcık Şerbeti'nin Firaz'ı Batuhan Bozkurt Yüzgüleç kaç yaşında?

Türk televizyonlarının genç ve yetenekli oyuncularından Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, son dönemde "Kızılcık Şerbeti" dizisinde canlandırdığı Firaz karakteriyle dikkat çekiyor. İstanbul doğumlu olan Yüzgüleç, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olarak oyunculuk kariyerine sağlam bir temel attı. Hem sinema hem de dizi projelerinde çeşitli roller üstlenen genç oyuncu, kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BATUHAN BOZKURT YÜZÜGÜLEÇ KİMDİR?

Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, 1995 yılında İstanbul'da doğmuş genç ve yetenekli bir sinema ve dizi oyuncusudur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Yüzgüleç, tiyatro alanında aldığı eğitimle oyunculuk kariyerine sağlam bir temel oluşturmuştur.

Kariyerine çeşitli dizi ve film projelerinde rol alarak başlayan oyuncu, özellikle Erkan Koçak Köstendil'in yönettiği ödüllü "Suma" filminde yer almasıyla dikkat çekmiştir. Genç yaşına rağmen "Bizim Hikaye", "Çukur" gibi popüler yapımlarda yer almış ve son dönemde "Kızılcık Şerbeti" dizisinde Firaz karakteriyle geniş bir izleyici kitlesinin beğenisini kazanmıştır.

Batuhan Yüzgüleç kimdir? Kızılcık Şerbeti'nin Firaz'ı Batuhan Bozkurt Yüzgüleç kaç yaşında, nereli, kariyeri?

BATUHAN BOZKURT YÜZÜGÜLEÇ KAÇ YAŞINDA?

Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, 1995 doğumlu olup 2024 yılı itibarıyla 29 yaşındadır. Henüz genç olmasına rağmen oyunculuk alanında önemli başarılara imza atmıştır.

BATUHAN BOZKURT YÜZÜGÜLEÇ NERELİ?

Yüzgüleç, İstanbul doğumludur ve kariyerini burada sürdürmektedir. İstanbul gibi sanatın yoğun olduğu bir şehirde yetişmesi, onun oyunculuk yolculuğunda önemli bir avantaj sağlamıştır.

Batuhan Yüzgüleç kimdir? Kızılcık Şerbeti'nin Firaz'ı Batuhan Bozkurt Yüzgüleç kaç yaşında, nereli, kariyeri?

BATUHAN BOZKURT YÜZÜGÜLEÇ'İN KARİYERİ

Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, oyunculuğa genç yaşta ilgi duymuş ve bu alanda eğitim alarak profesyonel bir kariyer oluşturmuştur. "Bizim Hikaye" dizisi ile televizyon dünyasında ilk dikkat çekici rolünü üstlenen oyuncu, ardından 2019 yılında "Çukur" dizisi kadrosunda yer aldı.

Sinema alanında ise Erkan Koçak Köstendil'in yönettiği ve ödül alan "Suma" filminde rol alarak performansını taçlandırdı. Son zamanlarda "Kızılcık Şerbeti" dizisinde Firaz karakterini canlandırarak hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden olumlu geri dönüşler aldı. Oyuncu, genç yaşına rağmen dramatik ve romantik rollerdeki başarısıyla tanınıyor ve gelecek projeler için büyük umut vaat ediyor.

