Batuhan saçı peruk mu, gerçek mi? #129300

Batuhan Karacakaya saçı protez mi? Batuhan Karacakaya saçı gerçek mi? Sorularının cevapları vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki, Batuhan saçı peruk mu, gerçek mi?

BATUHAN KARACAKAYA SAÇI PROTEZ Mİ?

Bu iddia sosyal medyayı sallarken bazı kullanıcılar Karacakaya'nın saçlarının renginin sıcaktan açıldığını söylerken kimleri de peruk olduğunu savundu.

Sosyal medyada ise; 'Bu nasıl saç ya?', 'Bu bariz peruk kullanıyor', 'Saçlarına ne olmuş böyle?' gibi yorumlar yapıldı.

Batuhan Karacakaya'dan henüz konu ile ilgili açıklama gelmedi.