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Survivor Batuhan kimdir? Batuhan Karacakaya kaç yaşında, nereli? Batuhan Karacakaya hayatı ve kariyeri!

Survivor Batuhan kimdir? Batuhan Karacakaya kaç yaşında, nereli? Batuhan Karacakaya hayatı ve kariyeri!
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Batuhan Karacakaya'nın hayatı merak ediliyor. Batuhan Karacakaya'nın yaşamı, kariyeri, nereli olduğu araştırılıyor. Bu başarılı ismin hayatına dair bilinmeyenler ve kariyerine dair önemli detaylar bu içeriğimizde sizlerle.

Batuhan Karacakaya, özellikle genç yaşta başladığı oyunculuk kariyeriyle adından söz ettiren bir isimdir. "Batuhan Karacakaya kimdir?" sorusu, hem televizyon hem de sinema projelerinde boy gösteren başarılı oyuncu hakkında merak edilenlerin başında gelmektedir. Henüz küçük yaşta başladığı oyunculuk yolculuğunda büyük bir çıkış yakalayan Karacakaya, geniş bir hayran kitlesine sahiptir. "Batuhan Karacakaya kaç yaşında, nereli?" gibi sorular da son dönemde sıkça araştırılıyor. Peki, Batuhan Karacakaya kimdir? Batuhan Karacakaya kaç yaşında, nereli? Batuhan Karacakaya hayatı ve kariyeri!

BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?

Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Türk oyuncu ve mimardır.

İlk olarak, Beşinci Boyut dizisi ile oyunculuğa başladı. Aşk-ı Memnu dizisinde 2008 ile 2010 yılları arasında "Bülent Ziyagil" rolünü canlandırdı ve bu rolle tanındı. Daha sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde "Mert" karakterini canlandırdı. Diriliş Ertuğrul dizisinde "Dündar Bey" rolünü canlandırdı.

2021 yılında Acun Ilıcalı'nın sunuculuk yaptığı Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına katılmış ve ünlüler takımında yer almış ve yarışmada 7. olmuştur.

2022 yılında Survivor 2022: All Star yarışmasına yeniden katılmıştır ve yarışmayı 3. olarak tamamlamıştır.

2024 yılında da Survivor 2024: All Star yarışmasına katılmıştır.

Batuhan Karacakaya kimdir? Batuhan Karacakaya kaç yaşında, nereli? Batuhan Karacakaya hayatı ve kariyeri!

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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