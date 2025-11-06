Gazeteci Batuhan Çolak, Türkiye'nin medya alanında uzun yıllardır aktif olarak yer alan isimlerinden biridir. 1986 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Çolak, erken yaşta gazetecilikle tanıştı ve kariyerini bu alanda şekillendirdi. Peki, Batuhan Çolak kimdir? Batuhan Çolak kaç yaşında, nereli? Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak neden gözaltına alındı? Detaylar haberimizde...

GAZETECİ BATUHAN ÇOLAK KİMDİR?

Gazeteciliğe olan ilgisi üniversite yıllarında kendini göstermeye başlamıştı. 2006 yılında Haberdokuz adlı internet haber sitesini kurarak medya alanında aktif çalışmalara imza attı. Bu platformu 2014 yılına kadar yöneterek, dijital medya ve haberciliğin erken dönem deneyimlerini kazandı.

Akademik kariyerine de önem veren Çolak, aynı dönemde Gazi Üniversitesi Grafik Tasarımı Anasanat Dalı'nda yüksek lisans eğitimine başladı ve 2014 yılında bu eğitimini başarıyla tamamladı. Akademik ve profesyonel birikimini birleştiren Batuhan Çolak, medya alanında hem yazılı hem de dijital yayıncılıkta dikkat çeken bir profil oluşturdu.

2013 yılında yayımlanan "Terör Kıskacında Üniversiteler" adlı kitabında Türkiye'deki üniversitelerdeki terör faaliyetlerini, marjinal grupların etkilerini ve öğrenci yapılanmalarını detaylı bir şekilde ele alarak geniş kitlelerce tanınmasını sağladı. 2016 yılında Yeniçağ Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmaya başlayan Çolak, kısa süre içinde gazetenin internet genel yayın yönetmenliği görevine getirildi.

Mart 2020'de Yeniçağ Gazetesi'ndeki görevine son verilmesinin ardından, aynı yılın Nisan ayında Aykırı haber sitesini kurarak yayıncılık faaliyetlerini burada sürdürdü.

BATUHAN ÇOLAK KAÇ YAŞINDA?

1986 doğumlu olan Batuhan Çolak, 2025 yılı itibarıyla 39 yaşındadır. Türkiye'nin medya ve gazetecilik sektöründe genç yaşlarından itibaren aktif olan Çolak, kariyeri boyunca dijital ve yazılı basında pek çok önemli projeye imza atmıştır.

Gazetecilik kariyerinde hem editörlük hem de genel yayın yönetmenliği görevlerini yürüten Çolak, genç yaşta elde ettiği tecrübelerle Türkiye medyasında öne çıkan bir isim haline gelmiştir.

BATUHAN ÇOLAK NERELİ?

Batuhan Çolak, İstanbul doğumludur. İstanbul'da doğmuş olmasının yanı sıra, kariyerinin büyük bölümünü de bu şehirde ve Türkiye'nin başkenti Ankara'da sürdürmüştür. Eğitim hayatı ve mesleki gelişimi açısından İstanbul ve Ankara gibi iki büyük şehir arasında aktif bir şekilde rol almış olması, Çolak'ın hem yerel hem de ulusal medya alanında deneyim kazanmasını sağlamıştır.

İstanbul kökenli bir gazeteci olarak Batuhan Çolak, hem şehir hayatını hem de Türkiye'nin sosyal ve politik dinamiklerini yakından takip eden bir profil çizmiştir.

BATUHAN ÇOLAK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Aykırı haber sitesinin Genel Yayın Yönetmeni olan Batuhan Çolak'ın gözaltına alınma nedeni ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır. Medyada yer alan bilgiler doğrultusunda, olayın detaylarının açıklanması beklenmektedir.

Daha önce Batuhan Çolak, "cinsel saldırı" suçlamasıyla yargılandığı davada Temmuz 2022'de 2 yıl hapis cezası almış, mahkeme kararıyla cezası "iyi hal indirimi" sonucu 1 yıl 8 aya düşürülmüş ve ertelenmişti. Ancak son gözaltı işleminin detayları hakkında resmi makamlar tarafından herhangi bir bilgilendirme yapılmamıştır.

Batuhan Çolak'ın gözaltına alınması, özellikle medya camiasında ve sosyal medyada geniş yankı uyandırmış, kamuoyunda merak konusu olmuştur.