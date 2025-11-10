Haberler

Batman Kara Şövalye Yükseliyor filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

Batman Kara Şövalye Yükseliyor filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinemaseverlerin ilgiyle takip ettiği Batman: Kara Şövalye Yükseliyor filmi, sinema salonlarında yakaladığı başarının ardından televizyon ekranlarında da izleyicilerden tam not alıyor. İzleyiciler, filmin konusu, özeti ve oyuncu kadrosu gibi detayları merak ediyor. İşte Batman: Kara Şövalye Yükseliyor hakkında merak edilen tüm bilgiler…

Beyaz perdede büyük yankı uyandıran Batman : Kara Şövalye Yükseliyor, şimdi televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Filmi izlemeyi planlayanlar için " Batman : Kara Şövalye Yükseliyor'un konusu ne?", "Oyuncuları kimler?" ve "Filmin özeti nedir?" gibi soruların yanıtlarını sizler için derledik.

BATMAN: KARA ŞÖVALYE YÜKSELİYOR FİLMİNİN KONUSU

Usta yönetmen Christopher Nolan imzası taşıyan Batman : Kara Şövalye (The Dark Knight), DC Comics evreninin en unutulmaz yapımlarından biri olarak kabul edilir.

Gotham Şehri, Batman yani Bruce Wayne'in mücadelesi sayesinde organize suçtan arınmaya başlamıştır. Bu süreçte ona dürüstlüğüyle tanınan Bölge Savcısı Harvey Dent ve tecrübeli polis Jim Gordon destek olur. Üçlü, şehirde kalan son suç örgütlerini de çökertip kalıcı bir huzur ortamı kurmayı hedefler.

Ancak bu düzen arayışı, Gotham'ı tamamen kaosa sürüklemeyi amaçlayan zeki ama tehlikeli bir suç dehası Joker'ın ortaya çıkmasıyla altüst olur. Joker'in tek amacı, Batman'in adalet anlayışını, halkın umudunu ve şehrin güven duygusunu yok etmektir.

Batman, bir yandan Joker'in planlarını durdurmak için mücadele ederken, diğer yandan da kendi ahlaki sınırlarıyla yüzleşmek zorunda kalır. Joker'in hain planları sonucu Batman'in çocukluk aşkı Rachel Dawes hayatını kaybeder, idealist savcı Harvey Dent ise fiziksel ve ruhsal olarak yıkıma uğrayarak "İki-Yüz (Two-Face)" adlı bir suçluya dönüşür.

Joker'in Yakalanışı:

Joker, sonunda yakalansa da asıl amacına ulaşmıştır. Harvey Dent'i yozlaştırarak Gotham'ın sembolü haline gelen umudu yerle bir eder.

Batman'in Fedakârlığı:

Batman, Dent'in işlediği suçların ortaya çıkması hâlinde şehrin umudunu tamamen kaybedeceğini fark eder. Bu nedenle, tüm suçları kendi üzerine alarak Dent'in halkın gözündeki kahraman imajını korur.

Kara Şövalye'nin Doğuşu:

Gotham'ı yeniden umutla ayakta tutmak adına Batman, bir suçluya dönüşmeyi ve halkın nefretini üstlenmeyi seçer. Jim Gordon'ın ifadesiyle o, "Gotham'ın hak ettiği değil, ihtiyaç duyduğu kahramandır." Film, Batman'in polislerden kaçarak karanlığa karıştığı sahneyle son bulur.

BATMAN: KARA ŞÖVALYE YÜKSELİYOR OYUNCU KADROSU

Oyuncu / Karakter

Christian Bale

Batman / Bruce Wayne

Heath Ledger

Joker

Michael Caine

Alfred Pennyworth

Aaron Eckhart

Harvey Dent / İki-Yüz

Gary Oldman

James Gordon

Maggie Gyllenhaal

Rachel Dawes

Morgan Freeman

Lucius Fox

Bu efsanevi yapım, güçlü oyunculuk performansları, derin hikayesi ve karanlık atmosferiyle sinema tarihinin en etkileyici süper kahraman filmleri arasında yerini almıştır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
O tedavi, ikinci kalp krizi riskini yarı yarıya azaltıyor

O tedavi, kalp krizi riskini yarı yarıya azaltıyor
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden! Saat tam 09.05'te çekildi

Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal'dan açıklama

Bahis oynadığı iddia edilen Necip'ten ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
İspanyol devi Atletico Madrid satıldı

Büyük sürpriz! İspanyol devi resmen satıldı
Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor

Herkes Atatürk'ü anma mesajında kullandığı kelimenin anlamını aratıyor
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
Saçını çekip, çantayla vurdu! Sokak ortasında kadına şiddet kameralara yansıdı

Sokak ortasında kadına şiddet kameralarda
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.