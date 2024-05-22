BASUR NEDEN OLUR? Basur nasıl geçer?

Basur, tıbbi adıyla hemoroid, anüs ve rektum bölgesindeki damarların genişleyip şişmesi sonucu oluşan bir durumdur. Hemoroidler, anüs çevresindeki cilt altındaki veya rektum içindeki damarlardan kaynaklanabilir ve iç hemoroid ve dış hemoroid olarak ikiye ayrılır. Basurun nedenleri arasında birkaç faktör bulunmaktadır: BASUR NEDEN OLUR? Basur nasıl geçer? İşte merak edilenler...

BASUR NEDEN OLUR?

Kronik kabızlık veya ishal: Sürekli kabızlık veya ishal, bağırsak hareketlerini zorlaştırarak ve anüs çevresindeki damarlara baskı yaparak hemoroid oluşumuna neden olabilir.

Aşırı zorlanma: Bağırsak hareketleri sırasında aşırı zorlanma, anüs çevresindeki damarların şişmesine yol açabilir. Bu durum, özellikle kronik kabızlık çeken kişilerde yaygındır.

Uzun süre oturmak: Uzun süre oturmak, anüs ve rektum bölgesindeki damarlara baskı yapabilir. Özellikle tuvalette uzun süre oturmak bu riski artırır.

Gebelik: Gebelik sırasında artan baskı ve hormon değişiklikleri, hemoroid riskini artırabilir. Özellikle son trimesterde rahmin büyümesi ile damarlara yapılan baskı artar.

Ağır kaldırma: Sürekli ağır kaldırma, karın içi basıncını artırarak hemoroid oluşumuna katkıda bulunabilir.

Obezite: Fazla kilolu olmak, pelvik bölgedeki damarlar üzerinde ek baskı oluşturabilir, bu da hemoroidlere neden olabilir.

Yaşlanma : Yaşlandıkça, anüs ve rektum bölgesindeki dokular zayıflar ve genişler, bu da hemoroid riskini artırabilir.

Düşük lifli diyet: Lif açısından zengin gıdalar tüketmemek, bağırsak hareketlerini zorlaştırarak kabızlığa ve dolayısıyla hemoroidlere yol açabilir.

Genetik yatkınlık: Ailede hemoroid öyküsü olan kişilerde bu duruma yakalanma olasılığı daha yüksektir.

BASUR NASIL GEÇER?

Basur (hemoroid) tedavisi, durumun şiddetine ve türüne bağlı olarak değişir. İşte basurun geçmesi için uygulanabilecek yöntemler:

1. Yaşam tarzı değişiklikleri

Lifli gıdalar tüketmek: Lif açısından zengin gıdalar (meyve, sebze, tam tahıllar) tüketmek kabızlığı önler ve bağırsak hareketlerini düzenler.

Bol sıvı almak: Gün boyunca yeterli miktarda su içmek bağırsakların yumuşak kalmasını sağlar.

Düzenli egzersiz: Fiziksel aktivite, bağırsak hareketlerini teşvik eder ve kabızlığı önler.

Tuvalet alışkanlıkları: Tuvalette uzun süre oturmaktan kaçınmak ve zorlamamak önemlidir. İhtiyaç duyduğunuzda hemen tuvalete gitmek de faydalıdır.

2. Evde tedavi yöntemleri

Sıcak su banyoları: Günde birkaç kez, 10-15 dakika süreyle sıcak su dolu bir küvette oturmak rahatlama sağlar.

Soğuk kompres: Şişliği azaltmak için anüs bölgesine soğuk kompres uygulamak etkili olabilir.

Temizlik: Her tuvalet sonrası bölgeyi yumuşak bir şekilde temizlemek önemlidir. Alkol veya parfüm içermeyen ıslak mendiller kullanmak da tercih edilebilir.

3. İlaçlar ve kremler

Topikal kremler ve merhemler: Eczanelerden reçetesiz olarak temin edilebilen kortikosteroid kremler, anüs bölgesindeki şişliği ve ağrıyı azaltır.

Ağrı kesiciler: Ağrıyı hafifletmek için ibuprofen veya asetaminofen gibi ağrı kesiciler kullanılabilir.

Laksatifler: Kabızlık sorununu çözmek için doktor önerisiyle laksatif kullanılabilir.

4. Tıbbi Müdahaleler

Skleroterapi: Hemoroidlerin içine kimyasal bir solüsyon enjekte edilerek küçülmeleri sağlanır.

Lastik bant ligasyonu: İç hemoroidlerin tabanına lastik bant yerleştirilerek kan akışı kesilir ve hemoroid düşer.

Koagülasyon: Lazer, infrared ışık veya ısı kullanılarak hemoroidlerin küçültülmesi sağlanır.

5. Cerrahi Müdahale