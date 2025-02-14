Başka Bir Gün'ün 3. Bölümü Yayınlandı

13 Şubat 2025 tarihli 3. bölümde, Nehir'in sır dolu geçmişi bir kez daha gün yüzüne çıkıyor. Savcı Meral'in suçlamaları, Tuna ve Nehir'in ilişkisini zora sokarken, Serdar'ın ortaya çıkması gerilimi artırdı. Peki, Başka Bir Gün son bölümde neler oldu? Başka Bir Gün 3. bölüm full izle nasıl izlenir?

BAŞKA BİR GÜN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nehir, Savcı Meral'in suçlamalarını reddetse de Meral'in ondan şüphelenmeye devam edeceğinin farkındadır. Fakat Nehir'in de içinde yeni şüpheler doğmuştur. Tuna'nın kendisinden Serdar'la ilgili bir şeyler sakladığından artık emindir. Onunla yüzleştiğinde Tuna'dan öğrendikleri, Serdar'ın kendisinden bir şeyler saklamakla kalmayıp onu ve çocuklarını büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bıraktığını anlamasına neden olur. Yine de Serdar'ı bulabilmek için o tehlikenin üzerine gitmeye mecburdur. Serdar'ın onu ne kadar büyük bir dertle baş başa bıraktığını anladığı andaysa, Serdar'la ilgili de hiç ummadığı büyük bir gelişme yaşanır. Nehir çocuklarını içine düştükleri tehlikeden korumayı başaracak mıdır?

Başka Bir Gün 3. bölüm

BAŞKA BİR GÜN 3. BÖLÜM İZLE