İstanbul ilinde bulunan 39 ilçenin hepsinde kalabalık bir nüfus vardır. İstanbul'un ilçelerinin 25 tanesi Avrupa yakasında yer alırken 14 tanesi ise Anadolu yakasında yer alıyor. Vatandaşlar ise İstanbul'un ilçelerinin hangi yakada olduğunu merak ediyor ve araştırıyor. Merak edilen konulardan biri ise Başakşehir ilçesi hangi yakada? Başakşehir nereye bağlı? Başakşehir nerede?

İstanbul ilinin güncel 2022 nüfusu 16.034.511'dir. Bu nüfus sayısı 39 ile dağılım gösterir. İstanbul ilindeki en yoğun nüfus ise Esenyurt ilçesinindir. İstanbul'un ilçelerinin Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı olduğu en çok aratılan konulardan biridir. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar ilçeler hakkında bazı şeyleri merak ediyor. Bunlardan biri ise Başakşehir hangi yakada? Başakşehir nereye bağlı? Başakşehir nerede?

BAŞAKŞEHİR HANGİ YAKADA?

Başakşehir İstanbul ilinin Avrupa yakasındadır. Başakşehir, İstanbul'un bir ilçesidir.[3] 2008 yılında Küçükçekmece, Esenler ve Büyükçekmece ilçelerinden ayrılarak ilçe yapılmıştır.[4] Başakşehir, kuzeyde Arnavutköy, kuzeydoğuda Sultangazi ve Eyüpsultan, doğuda Esenler, güneyde Bağcılar, Küçükçekmece ve Avcılar ile batıda Esenyurt ilçeleriyle çevrilidir.

Başakşehir 1. ve 2. etapları, Altınşehir merkezi, Güvercintepe, Şahintepe mahalleleri ve Kayabaşı köyü Küçükçekmece Belediyesi'ne, 4. Etap ve 5. Etap'ı Esenler Belediyesi'ne, Bahçeşehir ise Büyükçekmece ilçesine bağlı bir belde belediyesi durumundaydı. Fakat son yapılan düzenlemelerle bu semtler birleştirilerek Başakşehir ilçesi kuruldu.

Başakşehir, Türkiye'de yabancı uyruklu vatandaşların en çok tercih ettiği ilçelerden biridir.İlçenin yoğun göç alan bir bölge olmasından dolayı Arapça, Rusça, İngilizce ve Fransızca konuşanların oranı yüksektir. Ortadoğu ve Afrika'dan aldığı göçler dolayısıyla Arapça, Fransızca ve İngilizce konuşanlar çoktur. Rusçayı ise genelde Rusya'dan göç eden halkların yanı sıra Orta Asya Türkleri'de konuşur. Arap nüfusunun fazlalığı nedeniyle bölgede Araplar için özel okullar bulunmaktadır. Başakşehir ilçesinin 11 mahallesi bulunmaktadır.

• Altınşehir

• Bahçeşehir 1. Kısım

• Bahçeşehir 2. Kısım

• Başak

• Başakşehir

• Güvercintepe

• İkitelli OSB

• Kayabaşı

• Şahintepe

• Şamlar

• Ziya Gökalp

AVRUPA YAKASINDA YER ALAN DİĞER İLÇELER

• Arnavutköy

• Avcılar

• Bağcılar

• Bahçelievler

• Bakırköy

• Başakşehir

• Bayrampaşa

• Beşiktaş

• Beylikdüzü

• Beyoğlu

• Esenler

• Büyükçekmece

• Çatalca

• Esenyurt

• Eyüpsultan

• Fatih

• Gaziosmanpaşa

• Güngören

• Kâğıthane

• Küçükçekmece

• Sarıyer

• Silivri

• Sultangazi

• Şişli

• Zeytinburnu