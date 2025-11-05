Haberler

Başak Gümülcinelioğlu kimdir? Başak Gümülcinelioğlu'nun bebeğinin cinsiyeti ne, ismini ne koydular?

Güncelleme:
Oyuncu Başak Gümülcinelioğlu ile Çağrı Çıtanak çiftinden mutluluk dolu bir haber geldi. 2022 yılında evlenen ünlü çift, ilk bebeklerini dünyaya getirdi. Doğum sonrası yaptığı paylaşımla anne olduğunu duyuran Gümülcinelioğlu, oğluna "Devin" adını verdiklerini açıkladı. Peki, Başak Gümülcinelioğlu kimdir? Başak Gümülcinelioğlu'nun bebeğinin cinsiyeti ne, ismini ne koydular?

Ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu ile meslektaşı Çağrı Çıtanak çiftinden sevindiren bir haber geldi. 2022 yılında dünyaevine giren çift, ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anne olduğunu duyuran Gümülcinelioğlu, oğluna "Devin" adını verdiklerini açıkladı. Peki, Başak Gümülcinelioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte ünlü oyuncu ve bebeği hakkında merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU KİMDİR?

Başak Gümülcinelioğlu, tiyatro, dizi ve müzik alanlarında yeteneğiyle öne çıkan başarılı bir Türk oyuncu, mimar ve şarkıcıdır. 1991 yılında İstanbul'un Fatih ilçesinde doğan Gümülcinelioğlu, küçük yaşlardan itibaren sanatla ilgilenmiştir. Lise döneminde Londra, Cenevre ve Brüksel gibi şehirlerde yaz okullarına katılarak sanat eğitimi almış, daha sonra AFS burs programı ile bir yıl boyunca ABD'nin Kansas eyaletinde lise eğitimine devam etmiştir.

ABD'de bir müzikalde rol alarak sahne sanatlarına adım atan Gümülcinelioğlu, Türkiye'ye döndükten sonra mimarlık eğitimi almış ve aynı zamanda oyunculuk tutkusunu sürdürmüştür.

BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU KAÇ YAŞINDA?

1991 doğumlu olan Başak Gümülcinelioğlu, 2025 yılı itibarıyla 34 yaşındadır. Sanat ve eğitim alanındaki başarılarını genç yaşta elde eden oyuncu, kariyerine hem tiyatro hem televizyon projeleriyle devam etmektedir.

BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU NERELİ?

Başak Gümülcinelioğlu, doğma büyüme İstanbulludur. Ailesi aslen Gümülcine kökenli olup soyadını da bu bölgeden almaktadır. Eğitim ve sanat hayatının büyük bir bölümünü İstanbul'da geçiren oyuncu, aynı zamanda uluslararası eğitimlerle kültürel birikimini geliştirmiştir.

BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU'NUN KARİYERİ

Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi mezunu olan Başak Gümülcinelioğlu, yüksek lisansını İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mimari tasarım üzerine yapmıştır. Ancak sanata olan ilgisi nedeniyle oyunculuk eğitimi almak üzere Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne katılmış, ardından Londra'daki ünlü LAMDA (London Academy of Music and Dramatic Art) okulunda drama ve kamera önü oyunculuğu eğitimi almıştır.

Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul Halk Tiyatrosu'nda sahneye çıkan Gümülcinelioğlu, "Barut Fıçısı" ve "Hababam Sınıfı Müzikali" gibi önemli yapımlarda yer almıştır. Televizyon dünyasında ise "Sen Çal Kapımı" dizisindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesi edinmiştir.

Aynı dizide seslendirdiği ve sözlerini Kaya Çandar ile birlikte yazdığı "Sen Çal Kapımı" adlı şarkı, Number One Video Müzik Ödülleri'nde "En İyi Dizi Müziği" seçilmiştir. Ayrıca "Yaban Arısı" adlı tiyatro eserini Türkçeye çevirerek tiyatro edebiyatına katkı sağlamıştır.

BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU'NUN BEBEĞİNİN CİNSİYETİ NEDİR?

Başak Gümülcinelioğlu'nun 2022 yılında evlendiği meslektaşı Çağrı Çıtanak ile olan evliliklerinden bir erkek çocukları dünyaya gelmiştir.

BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU'NUN BEBEĞİNİN İSMİ NE?

Ünlü çift, 4 Kasım 2025 tarihinde dünyaya gelen oğullarına "Devin" adını vermiştir. Başak Gümülcinelioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Devin Çıtanak, 4 Kasım 2025… Hoş geldin oğlumuz!" ifadelerini kullanarak anne olduğunu duyurmuştur.

