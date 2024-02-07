Başak Demirtaş adaylıktan çekildi mi? Başak Demirtaş kimdir, kaç yaşında?

Birçok kişi Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilip çekilmediğini merak ediyor. Demirtaş'ın bir süredir gündemden düşmeyen adaylık konusu sonunda açıklandı. İBB adaylık süreci tartışılan Başak Demirtaş, yazılı bir açıklama yaptı. Demirtaş, aday olmayacağını duyurdu. Detaylar haberimizde...

BAŞAK DEMİRTAŞ KİMDİR?

Başak Demirtaş (d. 12 Ağustos 1977), Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski lideri Selahattin Demirtaş'ın eşi, Türkçe öğretmeni ve yazardır. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde doğdu ve büyüdü. Eşinin 2016'da tutuklanmasından sonra Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajda, yaşadıklarının kendi çocukluğunu hatırlattığını söyledi: "1982'de babamı götürdüler. Diyarbakır'daydık ve polisler, babamı da almaya gece yarısı gelmişlerdi. Başak Demirtaş, eşini ziyaret etmek için düzenli olarak Diyarbakır'dan Edirne'ye gitmektedir. Dilda ve Dilal adında olan iki kızı vardır. Eşiyle kapı komşusu olarak çocukluk yıllarında tanışan Başak Demirtaş, Dicle Eğitim Fakültesi mezunudur. Başak Demirtaş 14 yıldır öğretmenlik yaptı. Uzun yıllar Diyarbakır'da köy okullarında öğretmenlik yapan Başak Demirtaş son aldığı kararla istifa ettiğini duyurdu.

BAŞAK DEMİRTAŞ ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ Mİ?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( Dem Parti ) Merkez Yürütme Kurulundan yapılan açıklamada, "Yetkili kurullarımız, Başak Hanım'la bir araya gelerek tam bir uyum ve koordinasyon halinde ortaklaşarak aday olmaması görüşüne varılmıştır." ifadeleri kullanıldı. DEM Parti'den İBB adaylık süreci tartışılan Başak Demirtaş, yazılı bir açıklama yaptı. Demirtaş, aday olmayacağını duyurarak "Gelinen aşamada benim İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylık beyanımın bir başvuruya dönüşmemesi konusunda da partimizle ortak görüş birliğine varmış bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.