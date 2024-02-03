Başak Demirtaş aday mı? Başak Demirtaş İBB adayı oldu mu, olacak mı?

Başak Demirtaş aday mı? Sorusu, Başak Demirtaş hakkında son zamanlarda en çok merak edilenler arasında yer alıyor ve araştırılıyor. Tutuklu olan eski HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İBB adaylığıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, Demirtaş'ın partiye İBB için adaylık başvurusu yaptığını duyurdu. Peki, Başak Demirtaş aday mı? Başak Demirtaş İBB adayı oldu mu, olacak mı?

BAŞAK DEMİRTAŞ ADAY MI?

Konuyla ilgili Tele1'e konuşan DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı için adaylık başvurusu yaptığını doğruladı. Saki, Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusunu bugün yaptığını açıkladı. Buna göre Başak Demirtaş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday oldu.

DEM PARTİ İSTANBUL ADAYI BAŞAK DEMİRTAŞ MI OLACAK?

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için partimiz uygun görürse düşünebiliriz" açıklaması ile ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Seçme ve seçilme hakkını kullanmaya ilişkin irade beyanı herkesin saygı duyması gereken bir yaklaşımdır. Bize karşı yapılan her türlü saygısız yaklaşımı boşa düşürmesi açısından son derece önemlidir." ifadelerini kullandı.