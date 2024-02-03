Üye Girişi
Haberler

Başak Demirtaş aday mı? Başak Demirtaş İBB adayı oldu mu, olacak mı?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın ismi İBB adaylığı konusundaki çıkışıyla gündeme gelmişti ve Başak Demirtaş aday mı? Sorusu merak ediliyordu. Peki, Başak Demirtaş aday mı? Başak Demirtaş İBB adayı oldu mu, olacak mı?

Başak Demirtaş aday mı? Sorusu, Başak Demirtaş hakkında son zamanlarda en çok merak edilenler arasında yer alıyor ve araştırılıyor. Tutuklu olan eski HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İBB adaylığıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, Demirtaş'ın partiye İBB için adaylık başvurusu yaptığını duyurdu. Peki, Başak Demirtaş aday mı? Başak Demirtaş İBB adayı oldu mu, olacak mı?

BAŞAK DEMİRTAŞ ADAY MI?

Konuyla ilgili Tele1'e konuşan DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı için adaylık başvurusu yaptığını doğruladı. Saki, Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusunu bugün yaptığını açıkladı. Buna göre Başak Demirtaş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday oldu.

DEM PARTİ İSTANBUL ADAYI BAŞAK DEMİRTAŞ MI OLACAK?

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için partimiz uygun görürse düşünebiliriz" açıklaması ile ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Seçme ve seçilme hakkını kullanmaya ilişkin irade beyanı herkesin saygı duyması gereken bir yaklaşımdır. Bize karşı yapılan her türlü saygısız yaklaşımı boşa düşürmesi açısından son derece önemlidir." ifadelerini kullandı.

Emir Ceran
Emir Ceran
Haberler.com - Gündem

Başak Demirtaş DEM Parti 3.Sayfa Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Kabine Toplantısı ne zaman? Yeni Kabine Toplantısı saat kaçta, hangi tarihte yapılacak? Kabine Toplantısı Öğretmen atamaları! Başak Demirtaş aday mı? Başak Demirtaş İBB adayı oldu mu, olacak mı? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı kaç kaç? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hakemi kim? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hakemi hangi takımlı? ANTALYASPOR – FENERBAHÇE CANLI: Antalyaspor – Fenerbahçe maçı nereden, nasıl izlenir? Antalyaspor Fenerbahçe canlı yayın linki! Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir? ANTALYASPOR - FENERBAHÇE KADROSU: Antalyaspor - Fenerbahçe kadrosu ilk 11 belli oldu mu? Newcastle - Luton Town maçı hangi kanalda, saat kaçta? Newcastle - Luton Town maçı nereden izlenir? Brighton - Crystal Palace maçı hangi kanalda, saat kaçta? Brighton - Crystal Palace maçı nereden izlenir? Şanslı Logan konusu nedir? Şanslı Logan filminin oyuncuları kim, oyuncu kadrosunda kimler var? HATAY TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI: Hatay deprem konutları kura çekimi sonuçları nereden bakılır, öğrenilir? HATAY TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI: TOKİ Hatay Deprem konutları kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir? 3 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Hull City - Millwall maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hull City - Millwall maçı nereden izlenir? Kocaeli'nde yangın mı var? Kocaeli yangınında son durum nedir, nerede oldu? SON DAKİKA KOCAELİ YANGINI!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title