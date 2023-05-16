Bartın milletvekilleri kimler? 28. Dönem Bartın AK Parti, CHP milletvekil listesi! Bartın milletvekili seçim sonuçları!

2. turda kimi destekleyecek? Sinan Oğan'dan çok konuşulacak çıkış: Şartlarımız kabul edilirse, hükümetin içinde yer alabiliriz

BARTIN MİLLETVEKİL LİSTESİ! 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sona erdi. Kullanıcılar tarafından Bartın milletvekil listesi araştırılıyor. Hangi partiden kaç tane milletvekili çıktı merak konusu oldu. Peki, Bartın milletvekilleri kim? AK Parti, CHP Bartın milletvekilleri kimler? Detaylar haberimizde...

BARTIN MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?

AK Parti Milletvekilleri:

Yusuf Ziya Aldatmaz

CHP Milletvekilleri:

Aysu Bankoğlu