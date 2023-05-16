Bartın milletvekilleri kimler? 28. Dönem Bartın AK Parti, CHP milletvekil listesi! Bartın milletvekili seçim sonuçları!
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14 Mayıs Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Bartın milletvekil listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Bartın milletvekilleri kimler? Bartın seçim sonuçları nedir? İşte detaylar...
BARTIN MİLLETVEKİL LİSTESİ! 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sona erdi. Kullanıcılar tarafından Bartın milletvekil listesi araştırılıyor. Hangi partiden kaç tane milletvekili çıktı merak konusu oldu. Peki, Bartın milletvekilleri kim? AK Parti, CHP Bartın milletvekilleri kimler? Detaylar haberimizde...
BARTIN MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?
AK Parti Milletvekilleri:
Yusuf Ziya Aldatmaz
CHP Milletvekilleri:
Aysu Bankoğlu
Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak?— Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023