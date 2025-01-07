Barış Alper Yılmaz, geçtiğimiz gün takım arkadaşı Metehan Baltacı ile bir mekandan çıkarken 3 kadın arkadaşıyla birlikte görüntülendi. Bu görüntüler sonrası Yılmaz'ın Simge Esin ile ilişki yaşadığı yönündeki iddialar taraftarların ve magazin dünyasının dikkatini çekti. "Simge Esin kimdir?" sorusu sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Barış Alper Yılmaz'ın adı aşk iddialarıyla anılmaya devam ederken, sevgilisi olduğu iddia edilen Simge Esin'in hayatı da merak konusu oldu. Peki, Barış Alper Yılmaz'ın sevgilisi kim? Detaylar haberimizde...

BARIŞ ALPER YILMAZ'IN SEVGİLİSİ KİM?

Süper Lig'in dev kulüplerinden Galatasaray'da forma giyen Barış Alper Yılmaz, hem saha içinde hem de saha dışında sıkça gündeme geliyor. Son olarak, magazin basınında yer alan haberlerde genç futbolcunun, Simge Esin ile aşk yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Yılmaz'ın, geçtiğimiz günlerde bir mekandan çıkarken Simge Esin ile birlikte görüntülendiği öne sürüldü.

SİMGE ESİN KİMDİR?

Simge Esin, iddiaların ardından Galatasaray taraftarlarının ve magazin severlerin radarına girdi. Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nden 2021 yılında mezun olan Esin, kariyerine stajyer olarak TV8'de başlamış. Daha sonra markalarla iş birliği yaparak modellik sektörüne geçiş yapan Simge Esin, güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Barış Alper Yılmaz'ın adı daha önce de farklı isimlerle anılmıştı ancak bu kez Simge Esin ile ilişki yaşadığı iddiaları daha güçlü bir şekilde gündeme geldi. Özellikle sosyal medyada yayılan fotoğraflar ve söylentiler, bu ilişkinin doğruluğunu araştıran kullanıcıları Simge Esin'in profilini incelemeye yöneltti.