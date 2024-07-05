Baraj doluluk oranı nedir? İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç?

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BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

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5 TEMMUZ (İSKİ) İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 5 Temmuz 2024 Cuma bugünkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle: