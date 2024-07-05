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Baraj doluluk oranı nedir? İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç?

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Baraj doluluk oranları, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'deki barajlar için merak konusu olmaya devam ediyor. 5 Temmuz 2024 tarihli İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, İstanbul'daki baraj doluluk oranı belirlendi. Ülke genelinde yağış miktarına bağlı olarak değişen baraj doluluk oranları, vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor.

İstanbul baraj doluluk oranları ve 5 Temmuz barajların doluluk seviyesi merak ediliyor. Baraj doluluk oranları ve İSKİ baraj doluluk oranları yüzde kaç 2024 araştırılıyor. İstanbul, İzmir, Ankara baraj doluluk oranları sıklıkla gündeme geliyor. Peki, Baraj doluluk oranı nedir? İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç?

BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul, Ankara ve İzmir baraj doluluk oranları merak ediliyor. Bununla birlikte baraj doluluk oranları ne kadar olduğu sık sık gündeme geliyor. Ülke genelinde yağış miktarına göre değişiklik gösteren baraj doluluk oranları haberimizde yer alıyor.

5 TEMMUZ (İSKİ) İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 5 Temmuz 2024 Cuma bugünkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

Baraj doluluk oranı nedir? İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç?

Baraj doluluk oranı nedir? İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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