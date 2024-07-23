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Baraj doluluk oranı 23 Temmuz | Baraj doluluk seviyesi nedir? İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç?

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23 Temmuz tarihinde İstanbul'daki baraj doluluk oranları açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde kaç olduğu merak konusu oldu. İSKİ'nin güncel verilerine göre baraj doluluk seviyesi belirlendi.

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BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul, Ankara ve İzmir baraj doluluk oranları merak ediliyor. Bununla birlikte baraj doluluk oranları ne kadar olduğu sık sık gündeme geliyor. Ülke genelinde yağış miktarına göre değişiklik gösteren baraj doluluk oranları haberimizde yer alıyor.

GÜNCEL (İSKİ) İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, baraj doluluk oranı grafiği için tıklayınız.

BARAJLARIN DOLULUK SEVİYESİ NEDİR?

Barajların doluluk seviyesi artan yağışlara göre değişiklik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde baraj doluluk oranları seviyesi ne kadar olduğu haberimizin ayrıntılarında yer alıyor.

İSTANBUL GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI NE?

Son günlerde İstanbul'da ve ülke genelinde yüksek sıcaklar etkili olurken, uzmanlar aşırı sıcaklar ve yüksek neme karşı uyarıyor. Sabah saat 10.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında mümkün oldukça dışarı çıkılmaması gerektiğine dikkat çekiliyor. İstanbul Aydın Üniversitesi'nden Meteoroloji Mühendisi, Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, buharlaşma ve barajlardaki son duruma ilişkin konuştu. Öte yandan bugün itibariyle İstanbul'un barajlarındaki genel doluluk oranı yüzde 61.03 olarak ölçüldü. Ömerli Barajı yüzde 67.42, Darlık Barajı yüzde 62.41, Elmalı Barajı yüzde 63.6, Terkos Barajı yüzde 74.07, Alibey Barajı yüzde 29.98, Büyükçekmece Barajı yüzde 57.67, Sazlıdere Barajı yüzde 54.4, Kazandere Barajı yüzde 33.51, Istrancalar Barajı yüzde 38.52, Pabuçdere Barajı'ndaki doluluk ise yüzde 43.48 olarak ölçüldü.

Baraj doluluk oranı 23 Temmuz | Baraj doluluk seviyesi nedir? İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç?

GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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