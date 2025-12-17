Haberler

Bar cinayetinde kan donduran ifade! "Rencide" olduğu için öldürmüş

Adana'da bir eğlence mekanının ortağı ve solisti Kenan Arslan'ın öldüğü hesap kavgasına ilişkin zanlıların ifadeleri ortaya çıktı. Kavgayı başlatan ve 15 bin TL'lik hesabı ödemediği belirtilen Hüseyin Çevik, "Kenan yanıma gelerek, 'Sen ne boş adamsın! Hesabını neden ödemiyorsun?' dedi. Rencide oldum" ifadelerini kullandı. Çevik ile tetiği çeken 14 yaşındaki akrabası tutuklandı.

  • Adana'nın Seyhan ilçesinde 11 Aralık'ta bir eğlence mekanında Kenan Arslan, Hüseyin Çevik'in yanındaki 14 yaşındaki B.D. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.
  • Hüseyin Çevik, mekanda 15 bin lira hesap ödemeden ayrıldığı için Kenan Arslan'ın tepkisi sonucu 'rencide olduğunu' ifade etti.
  • Hüseyin Çevik ve B.D., hastanede gözaltına alındıktan sonra mahkemede tutuklandı.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda yer alan bir eğlence mekanında 11 Aralık saat 02.00 sıralarında vahşet yaşandı. Eğlendiği mekanda hesabı ödemeden çıkan Hüseyin Çevik (46), aynı binadaki başka bir mekana gitti. Bunun üzerine iş yerinin ortağı ve solisti Kenan Arslan (42), yanına giderek Çevik'e tepki gösterdi.

TETİĞİ 14 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÇEKTİ

Oturduğu masadaki bardak, çatal ve bıçakları rastgele fırlatan Hüseyin Çevik, mekan çalışanları tarafından dışarı çıkarıldı. Bir süre sonra mekana akrabalarıyla birlikte dönen Çevik, Arslan'ı konuşmak için dışarı çağırdı. Burada çıkan tartışmada Hüseyin Çevik'in yanındaki B.D. (14), belinden çıkardığı tabancayla ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Kenan Arslan kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler kaçtı.

SOLİST HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Arslan, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Kenan Arslan, kurtarılamadı.

HASTANEDE YAKALANDILAR

Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından yakınları tarafından cenazesi alınan Arslan, Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise Hüseyin Çevik ile kavgada ayağından yaralanan B.D.'yi hastanede gözaltına aldı.

Öldürülen Kenan Arslan

"RENCİDE" OLMUŞ

Öte yandan, Hüseyin Çevik'e gelen hesabın 15 bin lira olduğu, bir süredir de çevredeki mekanlarda ödeme yapmadan eğlendiği ortaya çıktı. Emniyete götürülen şüphelilerden Çevik, ifadesinde, "Başka bara geçtim. Kenan yanıma gelerek, 'Sen ne boş adamsın? Hesabını neden ödemiyorsun' dedi. Rencide oldum" diye konuştu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Çevik ile B.D., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hukuk
title