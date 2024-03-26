Sosyal medya fenomeni ve iş kadını olan Banu Parlak'ın köpeği gündeme geliyor. Banu Parlak kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu sık sık araştırılırken Banu Parlak'ın tasmasız gezdirdiği köpeği, başka bir köpeğe saldırarak öldürdü. Peki, Banu Parlak kimdir, kaç yaşında? Banu Parlak'ın köpeğinin cinsi ne?

BANU PARLAK'IN KÖPEĞİNİN CİNSİ NE?

Banu Parlak'ın köpeği site içerisinde Yasemin Kılıç ve annesinin köpekleri Leo'ya saldırarak parçaladı. Leo'yu ağır yaralayan Banu Parlak'ın köpeği Drago, Yasemin Kılıç'ın da kolunu çizdi. Olay sonrası veterinere götürülen Leo isimli köpek öldü.

Köpeklerinin ölüm haberiyle adeta yıkılan Kılıç ailesi, komşuları Banu Parlak ile tartıştı. İddiaya göre Banu Parlak'ın yanına çağırdığı kişiler, Kılıç ailesi mensuplarına saldırdı. Taraflar karakola giderek birbirlerinden şikayetçi oldu.

Yaşananları gözyaşları içerisinde anlatan Yasemin Kılıç ve Emin Kılıç kardeşler, "Banu Parlak sen bir katilsin" diyerek cezalandırılmasını istedi. Kardeşler, Parlak'ın köpeğini site içerisinde birçok kez tasmasız gezdirdiğini ve bu konuda da kendisini uyardıklarını söyledi.

BANU PARLAK KİMDİR?

Banu Parlak, 1987 yılında dünyaya geldi ve aslen Kastamonuludur. Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlar ve seslendirdiği şarkılarla dikkatleri üzerine çeken Banu Parlak, 2016 yılında çıkardığı Narin Yarim isimli şarkısıyla dönemin top listesine girmeyi başardı. Okan Öztürk ile 2017 yılında evlenen ve kısa sürede boşanan Banu Parlak'ın bu evlilikten bir kız çocuğu var. Kendi işini kuran Parlak'ın çeşitli yerlerde güzellik merkezi bulunuyor.