Haberler

Balkondan atlamak isteyen kadını, kocası yakaladı ama sonu kötü bitti

Balkondan atlamak isteyen kadını, kocası yakaladı ama sonu kötü bitti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Beyoğlu'nda eşiyle tartışan bir kadın, 1. kattaki evinin balkonundan atlamak istedi. Eşi kollarından tutarak engellemeye çalışsa da kadın yere düştü. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beyoğlu'nda iddiaya göre eşiyle tartışan kadın, balkona çıkarak 1'inci kattan aşağıya atlamak istedi. Arkasından gelen eşi, kadını kollarından yakaladı. Aşağıya sarkan kadın bir süre sonra yere düştü. Yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Çukur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre eşiyle tartışan bir kadın, gece saatlerinde 1. katta yaşadığı evin balkona koştu. Kadın ardından balkondan aşağıya atlamak istedi. Bu sırada arkadan gelen eşi, kadını kollarından yakaladı. Bir süre asılı kalan kadını kurtarmak için sokaktan da 2 kişi geldi.

KOLLARINDAN YAKALADI AMA DÜŞTÜ

Ancak aşağıya sarkan kadın yere düştü. Kadının düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar, eşine 'ne yapıyorsun sen' diyerek tepki gösterdi. Yaralanan kadın ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - Yaşam
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı

Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Erdoğan'ı da kızdırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir

Dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık yerde idam edilmeli
Giyim devi 11 şubesini kapatma kararı aldı

Kriz büyüyor! Giyim devi 11 şubesini kapatma kararı aldı
Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi

Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi
Benfica küme düşme hattındaki takımı yenemedi! Mourinho hakemin üzerine yürüdü

Düşme hattındaki takımı yenemeyince yine şovunu yaptı
Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir

Dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık yerde idam edilmeli
'Hakkınızı helal edin' diyerek yardım isteyen Yeşilçam oyuncusuna Sedat Peker el uzattı

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusuna Sedat Peker el uzattı
Dünya devinde büyük kriz! Takım sahaya çıkınca olanlar oldu

Dünya devinde büyük kriz! Takım sahaya çıkınca olanlar oldu