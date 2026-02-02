Balkondan atlamak isteyen kadını, kocası yakaladı ama sonu kötü bitti

Beyoğlu'nda iddiaya göre eşiyle tartışan kadın, balkona çıkarak 1'inci kattan aşağıya atlamak istedi. Arkasından gelen eşi, kadını kollarından yakaladı. Aşağıya sarkan kadın bir süre sonra yere düştü. Yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Çukur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre eşiyle tartışan bir kadın, gece saatlerinde 1. katta yaşadığı evin balkona koştu. Kadın ardından balkondan aşağıya atlamak istedi. Bu sırada arkadan gelen eşi, kadını kollarından yakaladı. Bir süre asılı kalan kadını kurtarmak için sokaktan da 2 kişi geldi.

KOLLARINDAN YAKALADI AMA DÜŞTÜ

Ancak aşağıya sarkan kadın yere düştü. Kadının düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar, eşine 'ne yapıyorsun sen' diyerek tepki gösterdi. Yaralanan kadın ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.