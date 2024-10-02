Balistik füze nedir? Balistik füze hızı ve etki alanı ne? Balistik füzeyi hangi ülkeler kullanıyor? İsrail- İran savaşı ile gündeme gelen balistik füze iki ülke arasındaki savaşta kullanılan maddelerden. Ortadoğu'daki İsrail-Lübnan savaşı endişe yaratırken, balistik füze kavramı merak ediliyor. Nükleer, kimyasal, biyolojik başlık taşıyabilen uzun menzilli güdümlü veya güdümsüz füze olan balistik füzeler, toplam 30 ülkede bulunuyor. İşte balistik füze ile ilgili merak edilenler haberimizde…

BALİSTİK FÜZE NEDİR?

Balistik füzeler, nükleer, kimyasal veya biyolojik başlık taşıyabilen uzun menzilli güdümlü ya da güdümsüz füzeler olarak bilinir. Bu füzeler tek bir nükleer başlık taşıyabileceği gibi, birden fazla başlığı da farklı hedeflere gönderebilme kapasitesine sahiptir. Balistik füzeler, aerodinamik olarak yönlendirilen seyir füzelerinden farklı bir kategoriye aittir. İlk kıtalararası balistik füze olan R-7, bu alanda önemli bir yer tutar. V-2, Scud, OTR-21 Toçka, 9K720 İskander, MGM-140 ATACMS, LORA, Ababil-100, Al-Samoud 2, Qaher-1/2M, Zolfaghar ve DF-12 ise harekât halinde ateşlenen bilinen balistik füzeler arasında yer alır.

BALİSTİK FÜZE MENZİLLERİ VE ETKİ ALANLARI

Balistik füzeler, menzillerine göre farklı kategorilere ayrılır. Farklı türlerdeki balistik füzelerin menzil kapasiteleri şu şekildedir:

Taktik balistik füze: 150 ila 300 kilometre arasında menzile sahiptir.

Tiyatro balistik füzesi: 300 ila 3.500 kilometre arasında menzile sahiptir.

Kısa menzilli balistik füze (KMBF): 300 ila 1.000 kilometre arasında menzil kapasitesine sahiptir.

Orta menzilli balistik füze (OMBF): 1.000 ila 3.500 kilometre arasında menzil sunar.

Uzun menzilli balistik füze (LMBF): 3.500 ila 5.500 kilometre menzile ulaşabilir.

Kıtalararası balistik füze (KABF): 5.500 kilometreden daha fazla menzile sahiptir.

Denizaltından fırlatılan balistik füze: Balistik füze denizaltılarından fırlatılmaktadır.

Dünyada toplam 30 ülke operasyonel balistik füze sistemlerine sahip. Bu füzelerle ilgili geliştirme çalışmaları, ABD, Çin, İran ve Rusya gibi ülkelerin gerçekleştirdiği yaklaşık 100 balistik füze test uçuşuyla devam ediyor. 2010 yılında, ABD ve Rusya arasında imzalanan bir anlaşma, kıtalararası balistik füze (ICBM) envanterlerini 2017 yılına kadar her ülke için 1.550 adede düşürmeyi hedeflemişti. Bu anlaşma, küresel güvenlik açısından büyük bir adım olarak görülüyor.

Balistik füze geliştirme ve modernizasyon çalışmaları, küresel güçler arasındaki stratejik dengenin bir parçası olarak önemini koruyor.