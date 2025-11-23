Balıkesir yine sallandı! Gece yarısı korkutan deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00.29 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin yerin 5.25 km derinliğinde olduğu belirtildi.
6.1 büyüklüğündeki depremle sarsılan Balıkesir'de bir deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın açıkladığı verilere göre depremin merkez üssü Sındırgı ilçesi.
Deprem, saat 00.29 sıralarında meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin yerin 5.25 km derinliğinde olduğu belirtildi.
BÜYÜKLÜĞÜ 3.8 OLARAK AÇIKLANDI
Depremin büyüklüğü ise 3.8 olarak açıklandı. AFAD'ın açıkladığı veriler şöyle: