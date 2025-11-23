Balıkesir yine sallandı! Gece yarısı korkutan deprem

6.1 büyüklüğündeki depremle sarsılan Balıkesir'de bir deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın açıkladığı verilere göre depremin merkez üssü Sındırgı ilçesi.

Deprem, saat 00.29 sıralarında meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin yerin 5.25 km derinliğinde olduğu belirtildi.

BÜYÜKLÜĞÜ 3.8 OLARAK AÇIKLANDI

Depremin büyüklüğü ise 3.8 olarak açıklandı. AFAD'ın açıkladığı veriler şöyle: