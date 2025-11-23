Haberler

Balıkesir yine sallandı! Gece yarısı korkutan deprem

Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00.29 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin yerin 5.25 km derinliğinde olduğu belirtildi.

6.1 büyüklüğündeki depremle sarsılan Balıkesir'de bir deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın açıkladığı verilere göre depremin merkez üssü Sındırgı ilçesi.

Deprem, saat 00.29 sıralarında meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin yerin 5.25 km derinliğinde olduğu belirtildi.

BÜYÜKLÜĞÜ 3.8 OLARAK AÇIKLANDI

Depremin büyüklüğü ise 3.8 olarak açıklandı. AFAD'ın açıkladığı veriler şöyle:

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıyunussbayern:

Deprem ve afetlerin tek sebebi Tayyıp

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

3.8 neki? yere düşen maden paranın sarsıntısını haber etmek gibi bir şey. deprem 5den sonra başlar.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTansu:

Finansal özgürlüğün neden bu kadar önemli olduğunu vurgulayan anlar işte böyle anlardır. Yıllar önce Nelson FY'nin stratejisini ve becerilerini keşfettim ve bir şans vermeye karar verdim. Yatırım yaptım ve 326.000 doların üzerinde kâr elde ettim. Şimdi, hayat zorlaştığında ihtiyaç sahiplerine destek olabiliyorum. Geleceğinizin kontrolünü elinize almaya hazırsanız, Telegram'da "Nildatrading" adresinden Nelson ile iletişime geçin ve hemen başlayın.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
