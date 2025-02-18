Balıkesir okullar tatil mi SON DAKİKA? 19 Şubat Çarşamba Balıkesir okul yok mu (Balıkesir Valiliği KAR TATİLİ AÇIKLAMASI)?

Türkiye, yağışlı havanın etkisi altına girerken uyarılar da peş peşe gelmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun pek çok bölümünde kuvvetli yağışların beklendiğini açıkladı. Peki, Balıkesir okullar tatil mi SON DAKİKA?

19 ŞUBAT ÇARŞAMBA BALIKESİR OKULLAR TATİL Mİ?

19 Şubat Çarşamba günü için Balıkesir Valiliğinden henüz tatil duyurusu gelmedi.

Balıkesir Valiliği Duyurusu:



Balıkesir HAVA DURUMU

19 ŞUBAT ÇARŞAMBA HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

AMASYA

19 Şubat Çarşamba günü Amasya'da eğitime 1 gün ara verildi.

ORDU

19 Şubat Çarşamba günü Ordu'da eğitime 1 gün ara verildi.

GÜMÜŞHANE

19 Şubat Çarşamba günü Gümüşhane'de eğitime 1 gün ara verildi.

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