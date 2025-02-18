Balıkesir okullar tatil mi SON DAKİKA? 19 Şubat Çarşamba Balıkesir okul yok mu (Balıkesir Valiliği KAR TATİLİ AÇIKLAMASI)?
Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Akdeniz Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda beklenen kuvvetli rüzgar ve kar yağışı nedeniyle uyarıda bulunuldu. Balıkesir okullar tatil mi SON DAKİKA? 19 Şubat Çarşamba Balıkesir okul yok mu (Balıkesir Valiliği KAR TATİLİ AÇIKLAMASI)?
Türkiye, yağışlı havanın etkisi altına girerken uyarılar da peş peşe gelmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun pek çok bölümünde kuvvetli yağışların beklendiğini açıkladı. Peki, Balıkesir okullar tatil mi SON DAKİKA?
19 ŞUBAT ÇARŞAMBA BALIKESİR OKULLAR TATİL Mİ?
19 Şubat Çarşamba günü için Balıkesir Valiliğinden henüz tatil duyurusu gelmedi.
Balıkesir Valiliği Duyurusu:
Balıkesir HAVA DURUMU
19 ŞUBAT ÇARŞAMBA HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?
AMASYA
19 Şubat Çarşamba günü Amasya'da eğitime 1 gün ara verildi.
ORDU
19 Şubat Çarşamba günü Ordu'da eğitime 1 gün ara verildi.
GÜMÜŞHANE
19 Şubat Çarşamba günü Gümüşhane'de eğitime 1 gün ara verildi.
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