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Balıkesir okullar tatil mi SON DAKİKA? 19 Şubat Çarşamba Balıkesir okul yok mu (Balıkesir Valiliği KAR TATİLİ AÇIKLAMASI)?

Balıkesir okullar tatil mi SON DAKİKA? 19 Şubat Çarşamba Balıkesir okul yok mu (Balıkesir Valiliği KAR TATİLİ AÇIKLAMASI)?
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Haberler
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Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Akdeniz Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda beklenen kuvvetli rüzgar ve kar yağışı nedeniyle uyarıda bulunuldu. Balıkesir okullar tatil mi SON DAKİKA? 19 Şubat Çarşamba Balıkesir okul yok mu (Balıkesir Valiliği KAR TATİLİ AÇIKLAMASI)?

Türkiye, yağışlı havanın etkisi altına girerken uyarılar da peş peşe gelmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun pek çok bölümünde kuvvetli yağışların beklendiğini açıkladı. Peki, Balıkesir okullar tatil mi SON DAKİKA?

19 ŞUBAT ÇARŞAMBA BALIKESİR OKULLAR TATİL Mİ?

19 Şubat Çarşamba günü için Balıkesir Valiliğinden henüz tatil duyurusu gelmedi.

Balıkesir Valiliği Duyurusu:

Balıkesir okullar tatil mi SON DAKİKA? 19 Şubat Çarşamba Balıkesir okul yok mu (Balıkesir Valiliği KAR TATİLİ AÇIKLAMASI)?

Balıkesir okullar tatil mi SON DAKİKA? 19 Şubat Çarşamba Balıkesir okul yok mu (Balıkesir Valiliği KAR TATİLİ AÇIKLAMASI)?


Balıkesir HAVA DURUMU

Balıkesir okullar tatil mi SON DAKİKA? 19 Şubat Çarşamba Balıkesir okul yok mu (Balıkesir Valiliği KAR TATİLİ AÇIKLAMASI)?

19 ŞUBAT ÇARŞAMBA HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?
AMASYA

19 Şubat Çarşamba günü Amasya'da eğitime 1 gün ara verildi.

ORDU

19 Şubat Çarşamba günü Ordu'da eğitime 1 gün ara verildi.

GÜMÜŞHANE

19 Şubat Çarşamba günü Gümüşhane'de eğitime 1 gün ara verildi.

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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