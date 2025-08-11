Balıkesir deprem kaç saniye sürdü? 11 kilometre derinlikte meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Peki, Balıkesir deprem kaç saniye sürdü? Detaylar...
Balıkesir deprem kaç saniye sürdü? AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Detaylar haberimizde!
BALIKESİR DEPREM KAÇ SANİYE SÜRDÜ?
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, depremde yıkılan bir binanın enkazından 4 kişinin kurtarıldığını, 1 kişinin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.
Depremin, 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Deprem, Balıkesir merkezin yanı sıra İzmir, Kütahya, Yalova, İstanbul, Manisa, Uşak, Aydın, Eskişehir, Sakarya Yalova ve Tekirdağ'da da hissedildi.
Sındırgı ilçesindeki bir binanın yıkıldığı görüldü.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 4,6, 4,1 ve 4 büyüklüğünde 3 deprem daha meydana geldi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 20.01'de 4,6, saat 20.04'te 4,1 ve saat 20.06'da 4 büyüklüğünde 3 sarsıntı kaydedildi.
Depremin kaç saniye sürdüğü açıklanmadı.