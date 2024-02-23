Balık dolunayı ne zaman? Balık Dolunayı'nın etkileri nelerdir? Balık Dolunayı'nın burçlara etkisi nedir?

Yıldızların ve gezegenlerin etkileri her zaman en çok merak edilen konular arasında yer almıştır. İlişki, iş hayatı, yatırım ve sosyal ilişkiler konusunda birçok kişi bu konuda neler yapılması gerektiği gibi planlamaları astrolojiye göre yapmaktadır. Bu bağlamda kısa süre içerisinde başlayacak olan Balık Dolunayı en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaktadır. Astroloji ve burçlara ilgi duyan birçok kişi " Balık Dolunayı ne zaman? Balık Dolunayı nedir? Balık Dolunayı'nın etkileri nelerdir? Balık Dolunayı'nda bizleri neler bekliyor?Balık Dolunayı'nın burçlara etkisi nedir?" gibi soruların cevabını aramakta. Balık dolunayı ile ilgili detaylar ve bilgiler haberimizde.

BALIK DOLUNAYININ ETKİLERİ NELERDİR?

Balık Dolunayı'nın değişken bir burçta olması nedeniyle etkilerini 15 gün boyunca sürdürecektir. 8. ev de gerçekleşecek olmasından dolayı olayların krizlerin, zorlayıcı ve dönüştürücü olacaktır. Dolunaylarda dişil enerji ve eril enerjinin karşıtlığından kaynaklı gerilimlerin olması beklenmektedir. Balık dolunayı ile birlikte bu enerjinin daha da gergin ve kriz içerisinde olması bekleniyor.

BALIK DOLUNAYI NE ZAMAN?

Balık Dolunayı 21 Eylül 02.53'de gerçekleşecek ve 15 gün etkisini sürdürecektir. Balık dolunay haritanın 8. evinde gerçekleşecek ve bir dönüşüm niteliğinde olacaktır.

BALIK DOLUNAYI NEDİR?

Balık Dolunayı ay ile güneş'in tam karşı karşıya gelmesi ve diğer gezegenlerin aldığı açıya göre oluşur. Her yıl gerçekleşen Balık Dolunayı'nın etkileri farklıdır.

BALIK DOLUNAYI'NDA BİZLERİ NELER BEKLİYOR?

Balık Dolunayında ikili ilişkilerde, sevgi ilişkilerinde, eşlerin çocuklar konusunda ani çıkabilecek gerginliklere karşı dikkatli olmaları,hukuki konularda ve eğitim ile ilgili harcamalar meydana gelebilir, bu dönemde özellikle turizm, hukuk ve eğitim konularında çalışanların ya da yurt dışı bağlantıları olanların işten çıkarılmalarıveya ayrılmaları konusunda dikkatli ve sakin davranmaları önerilmektedir.

Her dolunayın olumsuz olduğu gibi olumlu etkileri de mümkündür. Ticari anlaşma, ortaklık, sözleşme fırsatı yakalayacak ve bilinen tanınan bir pozisyona gelebilirler. Öfke yönetimi yapanlara ödüller mevcut olacak. Sistem çalışana ve emek verene yardımcı olmaya devam edecek. Agresif, olayları görememe ve hayalperest bir yaklaşımlardan uzak durulması, ilerleyen dönemlerde büyük hayal kırıklıkları yaşamamak için gerçekçi hayaller kurulması önerilmektedir. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Balık dolunayı ekonomik olarak kaynakların kısıtlanması, yiyecek fiyatlarının artış göstermesi bekleniyor. Kaynak ve ekonomi yönetimini bu süreçte iyi yönetmeniz tavsiye ediliyor.

Balık Dolunayından en çok etki alacak burçlar özellikle Balık, Başak, İkizler ve Yay burçlarının özellikle son 10 gününde doğanlar olacak. Daha şanslı olacak burçlar ise Akrep ve Yengeç burçlarının son 10 gününde doğanlar olacak.

BALIK DOLUNAYI'NIN KORONAVİRÜS'Ü NASIL ETKİLEYECEK?

Balık Dolunayı'nda covid vakalarında artış gerçekleşmesi ve bu sürecin Aralık sonuna kadar devam etmesi yüksek olarak görünmekte. Bu süreçte herkesin maske, mesafe ve temizlik kuralına dikkat etmesi, dolunayın artışı etkilemesi bekleniyor.

BALIK DOLUNAYININ BURÇLARA ETKİSİ NEDİR?

KOÇ BURCU

Balık Dolunayı Koç Burcunun 12. evinde gerçekleşecek. Koç burcunun bu süreçte hastane ile ilgili işleri olabilir ya da maneviyata, spiritüel olaylara yönelebilirler. Balık dolunayında Koç burcu yaptıklarının karşılığını alacaklar. İyiliğin karşılığı iyilik olacağı gibi yaptıkları hataların da karşılığı olacak.

BOĞA BURCU

Balık Dolunayı Boğa Burcunun 11. evinde gerçekleşecek. 11. ev şans, umut ve sosyal çevrenin evidir. Bu nedenle Boğa burçlarının arkadaşlarıyla ve sosyal çevresiyle olan ilişkilere dikkat etmesi, bu konuda yaşayacakları krizler konusunda sakin davranmaları faydalı olacaktır. Balık Dolunayı Boğa burcunda daha çok iyi etkilerini gösterecek, arkadaşlarından ve sosyal çevrelerinden gelen destekler ile iyi anlaşmalar, sözleşmeler yapmaları mümkün.



İKİZLER BURCU

Balık Dolunayı İkizler Burcunun kariyer evinde yani 10. evinde gerçekleşiyor. İkizler Burcunun kariyerleri ile ilgili geçmişte attığı adımların gelişim yaşayacağı gibi etkilerinin yanı sıra yarım kalan olayların netlik kazanması gündemde. Sorumlulukları dahilinde daha iyi ilerlemeler ve terfi edebilirler. Anlaşma ve sözleşme konusunda olumlu yönde gelişmeler yaşanabilir.

YENGEÇ BURCU

Balık Dolunayı Yengeç Burcunun 9. evinde gerçekleşiyor.9. ev eğitim, hukuki konular, ticaret, uzak akrabalar, turizm gibi konularda gelişmeler gerçekleşebilir. Bu konularda iki hafta içerisinde olumlu gelişmeler yaşanması ve olayların bekledikleri doğrultuda netleşmesi söz konusu.

ASLAN BURCU

Balık Dolunayı Aslan Burcunun 8. evinde gerçekleşiyor. Balık Dolunayının da 8. evde gerçekleşmesi nedeniyle ödemeler, miras, kredi ya da ameliyat ve sağlık ile ilgili netleşmeler söz konusu.

BAŞAK BURCU

Balık Dolunayı Başak Burcunun 7. evinde gerçekleşiyor. 7. ev Başak burcu için ortaklığı temsil eder. Evlilik, iş ortaklığı gibi konularda atılmış olan adımlarda olumlu sonuçlar almaları ve destek görmeleri mümkün. Bunun haricinde yeni ortaklıklar, sözleşmeler ve yeni ayda ilişki başlangıçları gündemlerine gelebilir. Başak burçları yeni aldıkları karar ya da sorumluluklar konusunda gerekli çaba ve emeği gösterdilerse kariyerleriyle ilgili kısa vadeli planlarının yakın zaman içerisinde olumlu yönde sonuçlanabilir.

TERAZİ BURCU

Balık Dolunayı Terazi Burcunun 6. evinde gerçekleşiyor. 6. Ev günlük hayat, ev hayatı ve sağlık evi olarak geçmektedir. Terazi burçları evcil hayvanlar konusunda olumsuz gelişmeler yaşanabilir. Terazilerin yanında çalıştırdığı kişiler ile ilgili bir takım problemler yaşaması mümkün. Terazi burçları Balık Dolunayında sağlık konularında dikkat etmeliler.

AKREP BURCU

Balık Dolunayı Akrep Burcunun 5. evinde gerçekleşiyor. 5. ev aşk, sevgi ilişkileri, çocuk, hobi ve sanat ile ilgili konuları ele alır. Akrepler daha önce 5. ev konularında adım attılarsa bu konuda gelişmeler yaşayacaklar. Akrep burcunda Balık Dolunayının etkileri farklı olabilir. İlişki konularında ayrılık, çocuklar ile ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. Bu konulardaki gelişim doğum haritasına bağlıdır.

YAY BURCU

Balık Dolunayı Yay Burcunun 4. evinde gerçekleşiyor. 4. ev aile ve ev ilgili konuların gündemde olacağı 2 haftalık bir sürece giriyor. Daha önce gayrimenkul yatırımı yaptılarsa bununla ilgili olumlu gelişmeler söz konusu olabilir.

OĞLAK BURCU

Balık Dolunayı Oğlak Burcunun 3. evinde gerçekleşiyor. 3. ev ticari konular, iletişim, yakın çevre ve arkadaşlar ile konular gündeme gelebilir. Bu konularda anlaşmalar ve sözleşmeler gündeme gelebilir. Elektronik cihaz ve araba gibi yatırımlar yapabilirler.

KOVA BURCU

Balık Dolunayı Kova Burcunun 2. evinde gerçekleşiyor. 2. ev değerler evi, para ve kazanç ile ilgili atılan adımlar ile ilgili gelişmeler yaşanabilir. İş başvurusu konusunda olumlu ya da olumsuz geri dönüş, sorumluğu ölçüsünde bir takım güzel sözleşme ve anlaşmalar imzalanabilir. Yine doğum haritasına göre maddi, parasal konularında yaşanacak olumsuzluklara karşı dikkatli ve temkinli davranmalılar. İstifa ve işten çıkarmalar gündeme gelebilir.

BALIK BURCU

Balık Dolunayı isminden de anlaşılacağı gibi Balık burcunda gerçekleşiyor. Bu nedenle Dolunay Balık burçlarının 1. evinde gerçekleşecek. Balık burçları bu dolunaydan en çok etkilenen burç olacak. 1. ev konu tamamen kişinin haritasına bağlıdır. 1. evde gelişmeler her alanda ve her konuda gerçekleşebilir. Bu dolunayın balık burcunda soru işaretlerinin ortadan kalkacağı ve beklenen konuların çözüme ulaşacağı gibi etkileri olabilir. Dolunayların enerjisi gergin olduğu için bazı balık burçlarının zorlanması mümkün.