Balık burcu kadını, Boğa erkeği uyumu nedir? Balık ve Boğa burcu ilişki uyumu nasıl? Balık burcu kadını ve Boğa burcu erkeği özellikleri nedir?

Hayalperest Balık kadını ve kararlı Boğa erkeği arasındaki anlaşmazlıklar neler, duygusal ve yoğun ilişkileri nasıl yaşarlar?Balık kadını veBoğa erkeği mutluluğu birbirlerinde bulabilirler mi? Balık Burcu kadını, Boğa erkeğini nasıl tavlar?

BALIK BURCU KADINI, BOĞA ERKEĞİ UYUMU NEDİR?

Balık kadını da Boğa erkeği gibi uyumlu ve sakin yapıdadır. İki tarafta birbirini alttan alabilir ve huzuru yakalayabilir. Boğa erkeğinin yapıcı ve kararlı yapısı Balık Kadınına iyi gelirken Balık kadının anaç ve romantik tarafı Boğa erkeğini besler. Gerek arkadaşlık ilişkilerinde gerek aşkta iki tarafta uyumu yakalar. Balık burcu kadını, Boğa burcu erkeğinin maddiyatçı düşünce yapısını aşırı ve rahatsız edici bulabilir.

BALIK VE BOĞA BURCU İLİŞKİ UYUMU NASIL?

Boğa Burcu erkeğinin konfor ve rahatlığa olan düşkünlüğünü onu evinde gibi hissettiren Balık burcu kadını karşılar. Balık kadınının şefkatli, uyumlu ve romantik tarafı Boğa erkeğini konfor alanında hissettirir.Çünkü Boğa erkeği sürekli bir çaba, bakım ve hizmet bekler bu bakımdan Balık kadınının anaç ve ilişkilerde kendini adamaya meyilli oluşu iki taraf içinde birbirini vazgeçilmez kılabilir. Boğa erkeği balık kadınını mutlu etmek için elinden geleni yapar ve balık kadınının duygusal yanını besler.

BALIK BURCU KADINI VE BOĞA BURCU ERKEĞİ ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Balık burcu kadını hayalperest, duygusal, empati yeteneğine sahip, anaç, sanatsal yönü güçlü ve yaratıcı kadınlardır. Romantizm denilince ilk akla gelen burçlardan olan Balık burcu kadınları ilişkilerinde oldukça duyarlı ve korumacı bir tavır takınabilrler.

Boğa erkeği, güven duygusuna önem veren, konfor alanına düşkün, teması seven ve ön planda tutan bir yapıya sahiptir. Maddiyata ve lükse önem verir. Sadakata önem veren ve güven sunan Boğa erkeği partnerinin rahatını ve huzurunu da en az kendi rahatı ve huzuru kadar önemser.

BALIK BURCU KADINI BOĞA BURCU ERKEĞİNİ NASIL ETKİLER?

Balık kadını kendi gibi sakin yapıda olan Boğa erkeğini duru ve doğal güzelliğiyle etkiler. Balık kadınının uyumlu yapısı Boğa erkeğinin istediği konfor alanını ona sunacağından birbirlerine çekilmeleri kaçınılmazdır.