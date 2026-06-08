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Bakız İnşaat’tan deprem yönetmeliğine uygun ve güvenli konut projeleri

Bakız İnşaat’tan deprem yönetmeliğine uygun ve güvenli konut projeleri
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Adana’da inşaat sektöründe güvenli yapılaşmayı öncelik haline getiren Bakız İnşaat, “Güçlü yapılarla güvenli yarınlara” anlayışıyla hayata geçirdiği projelerde deprem dayanıklılığını ön planda tutuyor.

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde bugüne kadar yaptıkları hiçbir yapı hasar görmeyen Bakız İnşaat'ın merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi’ndeki projesinde de sona gelindi. Turgay Canver ve Begüm Canver’in sahibi olduğu firma, Türkiye’nin deprem kuşağında olması sebebiyle, inşa ettikleri tüm yapılarda güncel deprem yönetmeliklerine eksiksiz uyum sağlıyor. Firma, tüm resmi kurumların onayından geçerek verilen onaylı inşaat ruhsatına uygun olarak yine resmi kurumlarca onaylanan projeleri birebir uyumlu şekilde inşa ediyor.

Firma, zemin etüdünden statik projelendirmeye kadar her aşamada titizlikle çalışıyor ve kullanılan malzeme kalitesi ve mühendislik çözümlerinden de ödün vermiyor.

Turgay Canver ve Begüm Canver, “Amacımız sadece bina yapmak değil, insanların güven içinde yaşayabileceği sağlam yapılar inşa etmek. Bu nedenle projelerimizde ileri mühendislik teknikleri ve kaliteli işçilikten asla taviz vermiyoruz” dedi.

Depreme dayanıklı yapılaşmanın önemine dikkat çeken Turgay Canver ve Begüm Canver, modern teknoloji ve uzman kadrosuyla güvenli konut üretmeye devam edeceklerini de söyledi.

Kaynak: Haberler.com
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