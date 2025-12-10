Haberler

Son kullanma tarihi geçmiş ürünlere yeni etiket basarken yakalandılar

Son kullanma tarihi geçmiş ürünlere yeni etiket basarken yakalandılar
Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'da bir gıda deposunda ürünlerin etiketlerindeki son kullanma tarihlerinin değiştirilerek piyasaya sürülmeye hazırlandığının tespit edildiğini ve söz konusu ürünlerin imha edildiğini bildirdi.

  • Antalya'da bir gıda deposunda son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin etiketleri değiştirilerek piyasaya sürülmeye hazırlanıyordu.
  • Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekipleri denetimde bu durumu tespit etti.
  • İşletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu ve ürünler imha edildi.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya'da Bakanlık ekiplerince yapılan denetime ilişkin bilgi verdi.

ETİKETLERİNİ DEĞİŞTİRDİKLERİ ÜRÜNLERİ PİYASA SÜRECEKLERDİ

Bakan Yumaklı, ALO 174 Gıda Hattı'na gelen ihbar üzerine, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, bir gıda deposunda gıda ürünlerinin etiketlerinin değiştirilerek piyasaya sürülmeye hazırlandığını tespit ettiklerini belirtti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Yumaklı, paylaşımında şunları kaydetti: "Son kullanma tarihi geçmiş ve izlenebilirliği olmayan ürünleri imha ederek, işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Kırmızı çizgimiz olan güvenilir gıdadan taviz vermiyor, denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz."

Kaynak: AA / Umut Halavart - Yaşam
Haber YorumlarıHaydar Alkilinc:

Alacakları cezayı da yazında gülelim. Kac para idi..

Haber Yorumlarıselcuk_karasal:

firmanın ismini söylesenize dal arraklar.

