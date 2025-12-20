Haberler

Bakan Yumaklı: 81 İlde Gıda Denetimleri 31 Aralık'a Kadar Sürecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 81 ilde yiyecek ve içecek işletmelerine yönelik yıl sonuna kadar sürecek geniş kapsamlı denetim programı başlattıklarını açıkladı. Gıda güvenliğini "kırmızı çizgi" olarak tanımlayan Yumaklı, sektör temsilcilerine otokontrol mekanizması kurmaları ve gıda israfıyla mücadele etmeleri çağrısında bulundu.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Üye Buluşması'na katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, vatandaşın yoğun tükettiği gıda işletmelerine yönelik yeni bir adım attıklarını duyurdu. Bakan Yumaklı, bugünden itibaren başlayarak 31 Aralık tarihine kadar 81 ilin tamamında yoğunlaştırılmış denetimler gerçekleştireceklerini belirtti.

Yumaklı, "2025 yılı başından bugüne kadar 1 milyon 291 bin denetim gerçekleştirdik. İşini doğru yapanla yapmayanı ayırt etmek, vatandaşın güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak için bu denetimler zorunludur" dedi.

"Turuncu Etiket" Dönemi Başlıyor

Markalaşma ve coğrafi işaretli ürünlerin önemine değinen Bakan Yumaklı, Türkiye'de bin 798 ürünün coğrafi işaret aldığını hatırlattı. Bu ürünlerin korunması ve birer ekonomik değere dönüşmesi için yapılan çalışmaların meyvesini verdiğini belirten Yumaklı, şu bilgileri paylaştı:

  • Coğrafi işaretli ürünler için "Turuncu Etiket" uygulaması hayata geçiyor.
  • Konuyla ilgili yasal düzenlemeler son aşamaya geldi.
  • AB coğrafi işaretine sahip ürün sayısı 44'e yükseldi, 41 ürün için süreç devam ediyor.

    Sektöre "Ahilik" ve "Otokontrol" Çağrısı

    Bakan Yumaklı, gıda sektöründeki işletmelerin kendi içlerinde bir denetim mekanizması oluşturması gerektiğini vurguladı. Sektör temsilcilerine seslenen Yumaklı, "Ahilik kültürünü uygulamada harekete geçirin. Kurallara uymayanları, vatandaşın sağlığıyla oynayanları sistemin dışına çıkarın. Sektörü kötü gösterenlerin pabucunu dama atın" ifadelerini kullandı.

    Gıda İsrafı ile Topyekun Mücadele

    Dünya genelinde her yıl 1.3 milyar ton gıdanın çöpe gittiğine dikkat çeken Bakan Yumaklı, israfın sadece bir çevre sorunu değil, milli kaynakların heba edilmesi olduğunu söyledi. Bakanlık olarak TÜRES ile birlikte gıda israfını önlemeye yönelik uzun soluklu bir hazırlık içerisinde olduklarını müjdeledi.

    Ayşe Şar
    Haberler.com / Yaşam
