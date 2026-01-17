Haberler

Bakan Göktaş: Şiddete uğrayan kardeşimizin yanındayız, davaya müdahil olacağız

Bakan Göktaş: Şiddete uğrayan kardeşimizin yanındayız, davaya müdahil olacağız
Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da eşi tarafından şiddete uğrayan Fatma Çakmak'a her türlü desteği vereceklerini ve adli süreci takip ederek, açılacak davaya müdahil olacaklarını bildirdi.

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da eşi tarafından şiddete uğradığı belirtilen Fatma Çakmak'a her türlü desteği vereceklerini açıkladı.
  • Bakanlık, Ankara ve Şanlıurfa'daki birimleriyle vakayı takip ederek açılacak davaya müdahil olacağını duyurdu.
  • Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi personeli Yasin Çakmak, eşi Fatma Çakmak'a şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da eşi tarafından şiddete uğradığı belirtilen Fatma Çakmak'a ilişkin açıklama yaptı. Bakan Göktaş, bakanlık olarak hem Ankara'da hem de Şanlıurfa'da ilgili tüm birimlerle sürecin yakından takip edildiğini belirterek, adli sürece müdahil olunacağını açıkladı.

"HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ"

Bakan Göktaş açıklamasında, "Ankara'da eşi tarafından şiddete uğrayan kardeşimizin yanındayız, kendisine her türlü desteği vereceğiz. Bakanlık olarak, ilgili tüm birimlerimizle vakayı yakından takip ediyoruz. Açılacak davaya müdahil olacağız" ifadelerini kullandı.

"SIFIR TOLERANS İLKEMİZDEN TAVİZ YOK"

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Göktaş, "Şiddetin faili kim olursa olsun her vakayı titizlikle takip etmeye, kadına yönelik şiddetle mücadelemizi amasız, fakatsız ve sıfır tolerans ilkesiyle sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Bakan Göktaş şu ifadeleri kullandı: "Ankara'da eşi tarafından şiddete uğrayan kardeşimizin yanındayız, kendisine her türlü desteği vereceğiz.

Bakanlık olarak, Ankara'da ve Şanlıurfa'da ilgili tüm birimlerimizile yakından takip ettiğimiz vakaya ilişkin adli süreci de takip ederek açılacak davaya müdahil olacağız.

Şiddetin faili kim olursa olsun her vakayı titizlikle takip etmeye, kadına yönelik şiddetle mücadelemizi amasız, fakatsız ve sıfır tolerans ilkesiyle kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi personeli Yasin Çakmak'ın, boşanma aşamasında olduğu eşi Fatma Çakmak'a şiddet uyguladığı iddia edilmişti. 36 yaşındaki Fatma Çakmak, yüzünde kesikler ve vücudunun çeşitli bölgelerinde darp izleri bulunduğunu belirterek eşi hakkında şikâyetçi olmuştu. Şikâyet üzerine gözaltına alınan Yasin Çakmak, ifadesinin ardından serbest bırakılan Çakmak yeniden göz altına alınmış ve tutuklanmıştı.

Yorumlar (1)

Erol Birol :

Duyda inanma İstanbul sözleşmesini niye iptal ettiniz? Bu millet artık masal dinlemek istemiyor.

