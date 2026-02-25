Haberler

Bahis skandalı Afyonspor’u da vurdu: 14 futbolcu PFDK’ya sevk edildi

TFF’nin bahis soruşturmasında 197 futbolcu PFDK’ya sevk edildi; Afyonspor’dan 14 oyuncu listede yer aldı, kulüp yönetiminden henüz açıklama gelmedi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yürüttüğü bahis soruşturmasında ikinci dalga kapsamında 197 futbolcu daha Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi. Bu isimler arasında Afyonspor’dan 14 oyuncunun da yer aldığı bildirildi.

TFF’DEN RESMİ AÇIKLAMA

TFF’nin açıklamasına göre kulüplerin A Takım listelerinde yer alan ve esame listesine yazılan 658 futbolcu incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda 197 oyuncunun bahis oynadığı tespit edildiği ve söz konusu futbolcuların 8 Aralık 2025 itibarıyla tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildiği duyuruldu.

AFYONSPOR’DAN 14 İSİM LİSTEDE

PFDK’ya sevk edilenler arasında Afyonspor’dan, "Abdülkadir Çelik, Alperen Duman, Arda Uysal, Eray Sürül, Furkan Arslan, Gökdeniz Kara, Halef Keklik, Mehmet Emin Mumcu, Mehmet Eren, Mehmet Görkem, Ömer Latif, Uğurkan Cebeli, Utku Büyükköse ve Utkucan Buğra. Bu gelişmenin ardından Afyonspor’un kadro planlaması ve maçlara çıkma durumu konusunda belirsizlik oluştuğu ifade ediliyor.

YÖNETİMDEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Soruşturmanın kamuoyuna yansımasının ardından gözler kulüp yönetimine çevrildi. Ancak şu ana kadar Afyonspor yönetiminden resmi bir açıklama yapılmadı. Taraftarlar sosyal medyada tepkilerini dile getirirken, sürecin nasıl ilerleyeceği ve PFDK’nın vereceği kararlar merak konusu oldu.

