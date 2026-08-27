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Bahçelievler'de 82 Okula Güvenlik Personeli Alımı İçin Mülakatlar Başladı

Bahçelievler'de 82 Okula Güvenlik Personeli Alımı İçin Mülakatlar Başladı
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Toplum Yararına Programlar çerçevesinde Bahçelievler'deki 82 devlet okulunda görevlendirilecek 82 güvenlik personeli için mülakatlar başladı. Güvenlik sertifikası bulunan adaylara öncelik tanınacak.

Bahçelievler'deki 82 devlet okulunda görev yapmak üzere istihdam edilecek 82 güvenlik personeli için mülakatlar başladı. Başvurular, Bahçelievler Belediyesi, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İŞKUR ve Bahçelievler Kaymakamlığı işbirliğiyle yürütülen Toplum Yararına Programlar kapsamında yapıldı.

Belediyenin BiKariyer Merkezi'ne daha önce başvuranlar ile ilçedeki tüm vatandaşlara SMS ile duyurulan istihdam imkanına başvuran, proje kapsamında gerekli şartları taşıyan adaylar, Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nde mülakata alınmaya başlandı. Yarın da sürecek mülakatta güvenlik sertifikası olan adaylara öncelik tanınacak. Sonuçlar bir hafta içinde açıklanacak ve başarılı olanlar 2026-2027 eğitim öğretim yılında okullarda göreve başlayacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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