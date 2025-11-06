Haberler

Bahçeden çıkan servet! Tam 500 parça, birinin değeri 52 milyon TL

Bahçeden çıkan servet! Tam 500 parça, birinin değeri 52 milyon TL
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsviçre'de, II. Dünya Savaşı öncesinde toprağa gömülen yüzlerce tarihi sikke, onlarca yıl sonra gün yüzüne çıktı. Koleksiyon, yaklaşık 500 adet altın ve gümüş paradan oluşuyor. Koleksiyonun en değerli parçası, 17. yüzyıldan kalma 349 gram ağırlığında, 100 dukalık altın sikke. Bu sikke, müzayede başlangıç fiyatı 1 milyon İsviçre frangı (yaklaşık 52 milyon TL) olarak belirlendi.

  • İsviçre'de II. Dünya Savaşı öncesinde toprağa gömülen yaklaşık 500 altın ve gümüş sikke müzayedeye çıkıyor.
  • Koleksiyonun en değerli parçası 17. yüzyıldan kalma 349 gram ağırlığında 100 dukalık altın sikke, müzayede başlangıç fiyatı 1 milyon İsviçre frangı (yaklaşık 52 milyon TL).
  • Sikkeler 1930'larda bir koleksiyoner tarafından toplandı ve Nazilerin tehdidi nedeniyle bahçeye gömüldü, koleksiyonerin ölümünden sonra 1990'larda yeniden keşfedildi.

İsviçre'de, II. Dünya Savaşı öncesinde toprağa gömülen yüzlerce tarihi sikke, onlarca yıl sonra gün yüzüne çıktı. Yaklaşık 500 adet altın ve gümüş paradan oluşan koleksiyon, bugün İsviçre'deki bir müzayede evinde açık artırmaya çıkıyor.

BİR MİLYON FRANGLIK ALTIN SİKKE

Koleksiyonun en kıymetli parçası, 17. yüzyıldan kalma 349 gram ağırlığında, 100 dukalık altın sikke. "Altın Dev" olarak bilinen bu nadide eser için müzayede başlangıç fiyatı 1 milyon İsviçre frangı (yaklaşık 52 milyon TL) olarak belirlendi. Uzmanlara göre, bu sikke günümüzün en değerli madeni paralarından biri olma potansiyeline sahip.

BAHÇEYE GÖMÜLEN TARİH

1930'lu yıllarda zengin bir koleksiyoner tarafından bir araya getirilen sikkeler, Nazilerin Avrupa'yı işgal tehdidi üzerine güvenlik gerekçesiyle evinin bahçesine gizlendi. Koleksiyonerin, paraları önce küçük kağıt torbalara, ardından puro kutularına ve son olarak metal sandıklara yerleştirdiği, ardından toprağa gömdüğü öğrenildi.

Bahçeden çıkan servet! Tam 500 parça, birinin değeri 52 milyon TL

Ancak kader acı bir şekilde sonuçlandı; Alman askerlerinin İsviçre'ye girişi sırasında koleksiyoner felç geçirdi ve kısa süre sonra yaşamını yitirdi. Hazinenin varlığından habersiz olan eşi, ancak 1990'lı yıllarda aile üyelerine bu gömüden söz edince gizemli koleksiyon yeniden ortaya çıkarıldı.

"GEZGİN KOLEKSİYONU"NUN GİZEMİ

Müzayede evinin yöneticileri Arturo ve Giuliano Russo kardeşler, satıcının kimliğini açıklamayı reddederek koleksiyona "Gezgin Koleksiyonu" adını verdi. Koleksiyonun içeriğinde Avrupa tarihinin farklı dönemlerine ait birçok değerli sikke yer alıyor.

ALTIN DEV: FERDİNAND III'ÜN PRESTİJ SEMBOLÜ

Koleksiyonun en dikkat çekici parçası olan 1629 tarihli 100 dukalık altın sikke, Prag'da basılmış. Üzerinde Habsburg hükümdarı Ferdinand III'ün portresi yer alıyor ve çevresinde "FERDINANDVS III D G HVNG BOHEMIAE REX" (Tanrı'nın lütfuyla Macaristan ve Bohemya Kralı) yazısı bulunuyor.

Uzmanlara göre bu tür sikkeler, yaklaşık 350 gram saf altından üretilmiş ve yalnızca kraliyet hazinelerinde muhafaza edilmişti. Gündelik kullanım için değil, kralların ve diplomatların prestijini simgeleyen özel eserlerdi.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıIsmAil:

Son 3 yıldır kaybettikten sonra Nelson FY'nin platformu ve stratejisiyle çalışmak gerçekten harikaydı. Şimdi kaybettiğim parayı geri kazanıp 338.000 dolar kazandım. Ticaret becerileri birinci sınıf ve size tavsiyem, denemeniz, pişman olmayacaksınız. Kripto dünyanızı büyütmek için ona Telegram üzerinden (Nildatrading) ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Rüzgar farklı esiyor' diyen AK Partili Şamil Tayyar'ın, Öcalan uyarısı bomba

"Rüzgar farklı esiyor" diyen AK Partili ismin, Öcalan uyarısı bomba
Verdiği kilolar korkuttu! Züleyha Ortak son halini paylaştı

Verdiği kilolar korkuttu! Son halini paylaştı
Galatasaray'dan fark yiyen Ajax'ta kıyamet koptu

Galatasaray'dan fark yiyen Ajax'ta kıyamet koptu
Yeni yılda kıdem tazminatı hesabı değişiyor! İşte konuşulan rakamlar

Kıdem tazminatı hesabı değişiyor! İşte konuşulan rakamlar
'Rüzgar farklı esiyor' diyen AK Partili Şamil Tayyar'ın, Öcalan uyarısı bomba

"Rüzgar farklı esiyor" diyen AK Partili ismin, Öcalan uyarısı bomba
Yer altı elektrik kabloları patladı, otomobil alev topuna döndü

Her şey bir anda oldu! Yer altından yükselen alevler otomobili yuttu
500 bin sosyal konutta TC Kimlik numarası şartı! Başvuru günleri belli oldu

500 bin konutta kimlik numarası şartı! Günler belli oldu
Günlerdir aranan anne ve oğlunun görüntüleri çıktı

İşte günlerdir aranan anne ile oğlunun son görüntüleri
Bolu'da yere izmarit ve çöp atmanın cezası 152 bin TL'ye çıkarıldı

Bu şehirde yere izmarit atanlar yandı! Cezası 152 bin TL'ye çıktı
Yoldan geçen vatandaşlar korkunç manzarayla karşılaştı! Hemen 112'ye haber verdiler

Yoldan geçen vatandaşlar korkunç manzarayla karşılaştı
Şener Üşümezsoy o bölgeyi işaret etti: Asıl deprem riski burada

Şener Üşümezsoy o bölgeyi işaret etti: Asıl deprem riski burada
Semih Çelik'in mezarını parçaladılar

Semih Çelik'in mezarını parçaladılar
Ordu'da taş ocağında göçük: 2 işçi enkaz altında

Ordu'da taş ocağında göçük! Enkaz altında kalanlar var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.