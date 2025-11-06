Bahçeden çıkan servet! Tam 500 parça, birinin değeri 52 milyon TL

İsviçre'de, II. Dünya Savaşı öncesinde toprağa gömülen yüzlerce tarihi sikke, onlarca yıl sonra gün yüzüne çıktı. Yaklaşık 500 adet altın ve gümüş paradan oluşan koleksiyon, bugün İsviçre'deki bir müzayede evinde açık artırmaya çıkıyor.

BİR MİLYON FRANGLIK ALTIN SİKKE

Koleksiyonun en kıymetli parçası, 17. yüzyıldan kalma 349 gram ağırlığında, 100 dukalık altın sikke. "Altın Dev" olarak bilinen bu nadide eser için müzayede başlangıç fiyatı 1 milyon İsviçre frangı (yaklaşık 52 milyon TL) olarak belirlendi. Uzmanlara göre, bu sikke günümüzün en değerli madeni paralarından biri olma potansiyeline sahip.

BAHÇEYE GÖMÜLEN TARİH

1930'lu yıllarda zengin bir koleksiyoner tarafından bir araya getirilen sikkeler, Nazilerin Avrupa'yı işgal tehdidi üzerine güvenlik gerekçesiyle evinin bahçesine gizlendi. Koleksiyonerin, paraları önce küçük kağıt torbalara, ardından puro kutularına ve son olarak metal sandıklara yerleştirdiği, ardından toprağa gömdüğü öğrenildi.

Ancak kader acı bir şekilde sonuçlandı; Alman askerlerinin İsviçre'ye girişi sırasında koleksiyoner felç geçirdi ve kısa süre sonra yaşamını yitirdi. Hazinenin varlığından habersiz olan eşi, ancak 1990'lı yıllarda aile üyelerine bu gömüden söz edince gizemli koleksiyon yeniden ortaya çıkarıldı.

"GEZGİN KOLEKSİYONU"NUN GİZEMİ

Müzayede evinin yöneticileri Arturo ve Giuliano Russo kardeşler, satıcının kimliğini açıklamayı reddederek koleksiyona "Gezgin Koleksiyonu" adını verdi. Koleksiyonun içeriğinde Avrupa tarihinin farklı dönemlerine ait birçok değerli sikke yer alıyor.

ALTIN DEV: FERDİNAND III'ÜN PRESTİJ SEMBOLÜ

Koleksiyonun en dikkat çekici parçası olan 1629 tarihli 100 dukalık altın sikke, Prag'da basılmış. Üzerinde Habsburg hükümdarı Ferdinand III'ün portresi yer alıyor ve çevresinde "FERDINANDVS III D G HVNG BOHEMIAE REX" (Tanrı'nın lütfuyla Macaristan ve Bohemya Kralı) yazısı bulunuyor.

Uzmanlara göre bu tür sikkeler, yaklaşık 350 gram saf altından üretilmiş ve yalnızca kraliyet hazinelerinde muhafaza edilmişti. Gündelik kullanım için değil, kralların ve diplomatların prestijini simgeleyen özel eserlerdi.