Bahar son bölüm izle! Bahar son bölüm full izleme linki! Yayınlandığı günden bu yana büyük bir hayran kitlesine ulaşan Bahar, her hafta sosyal medyada gündem yaratıyor. Yeni bölümde yaşanan beklenmedik olaylar, izleyicilerde büyük bir merak uyandırdı. Özellikle Bahar son bölüm full izle araması yapanlar, dizinin akışındaki kritik detayları kaçırmak istemiyor. İşte, bu heyecan dolu bölümle ilgili tüm detaylar haberimizde!

BAHAR SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Bahar'ın 26. Bölümünde; Bahar'ın kurul önünde gerçekleri söylemesi Evren ve Bahar'ı karşı karşıya getirir. Efsun'un öpücüğü ile şaşkına dönen Timur, Rengin'in şüphelerinin hedefi olur. Evren'in cerrahlığı zorlu bir sınava tabi tutulurken, Bahar kariyeriyle ilgili sürpriz bir karar verir. İlişkileri çatırdayan Aziz Uras ve Seren, ne istedikleri konusunda kafa karışıklığı yaşarken Aziz Uras'ın yapacağı hamle tüm dengeleri değiştirecektir. Gizli gizli görüşen Cem ve Umay'ın cesaret oyunu herkesin yüreğini ağzına getirir.

Bahar 26.bölüm

BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI

• Demet Evgar (Bahar Özden Yavuzoğlu)

• Buğra Gülsoy (Evren Yalkın)

• Mehmet Yılmaz Ak (Timur Yavuzoğlu)

• Hatice Aslan (Nevra Yavuzoğlu)

• Ecem Özkaya (Rengin Çevik)

• Füsun Demirel (Gülçiçek Özden)

• Elit Andaç (Çam Çağla)

• Demirhan Demircioğlu Aziz (Uras Yavuzoğlu)

• Nil Sude Albayrak (Seren)

• Alisa Sezen Sever (Umay Yavuzoğlu)

• Hasan Şahintürk (Reha)

• Sena Mia Kalıp

• Sonat Tokuç

• Devrim Kabacaoğlu

• Ege Erkal

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