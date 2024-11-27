Üye Girişi
Haberler
İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi

Ateşkes başladı! Biden'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

 İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşmasının detayları belli oldu

Tarihi antlaşmanın detayları belli oldu! Gündem yaratacak "gizli madde" iddiası

 Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Esad' çağrısı

Özgür Özel "Ben de gelirim" diyerek duyurdu
Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisine sabaha kadar işkence etti

"Sana bir sürprizim var" deyip genç kıza sabaha kadar işkence etti

Bahar son bölüm izle! Bahar son bölüm full izleme linki

Bahar son bölüm izle! Bahar son bölüm full izleme linki
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son dönemin en çok izlenen dizilerinden biri olan Bahar, heyecan dolu yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Eğer Bahar son bölüm izle arayışındaysanız, doğru yerdesiniz! Dizinin son bölümü, dramatik sahneleri ve şaşırtıcı gelişmeleriyle izleyicilerden tam not aldı. Peki, Bahar son bölüm full izleme linki nerede bulunur?

Bahar son bölüm izle! Bahar son bölüm full izleme linki! Yayınlandığı günden bu yana büyük bir hayran kitlesine ulaşan Bahar, her hafta sosyal medyada gündem yaratıyor. Yeni bölümde yaşanan beklenmedik olaylar, izleyicilerde büyük bir merak uyandırdı. Özellikle Bahar son bölüm full izle araması yapanlar, dizinin akışındaki kritik detayları kaçırmak istemiyor. İşte, bu heyecan dolu bölümle ilgili tüm detaylar haberimizde!

BAHAR SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Bahar'ın 26. Bölümünde; Bahar'ın kurul önünde gerçekleri söylemesi Evren ve Bahar'ı karşı karşıya getirir. Efsun'un öpücüğü ile şaşkına dönen Timur, Rengin'in şüphelerinin hedefi olur. Evren'in cerrahlığı zorlu bir sınava tabi tutulurken, Bahar kariyeriyle ilgili sürpriz bir karar verir. İlişkileri çatırdayan Aziz Uras ve Seren, ne istedikleri konusunda kafa karışıklığı yaşarken Aziz Uras'ın yapacağı hamle tüm dengeleri değiştirecektir. Gizli gizli görüşen Cem ve Umay'ın cesaret oyunu herkesin yüreğini ağzına getirir.

Bahar son bölüm izle! Bahar son bölüm full izleme linkiBahar 26.bölüm

BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI

• Demet Evgar (Bahar Özden Yavuzoğlu)

• Buğra Gülsoy (Evren Yalkın)

• Mehmet Yılmaz Ak (Timur Yavuzoğlu)

• Hatice Aslan (Nevra Yavuzoğlu)

• Ecem Özkaya (Rengin Çevik)

• Füsun Demirel (Gülçiçek Özden)

• Elit Andaç (Çam Çağla)

• Demirhan Demircioğlu Aziz (Uras Yavuzoğlu)

• Nil Sude Albayrak (Seren)

• Alisa Sezen Sever (Umay Yavuzoğlu)

• Hasan Şahintürk (Reha)

• Sena Mia Kalıp

• Sonat Tokuç

• Devrim Kabacaoğlu

• Ege Erkal

BAHAR SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Flörtlerinin yaş aralığını söyledi, yeni bir tartışma başladı
img

İYİ Partili belediye başkanı, partisinden istifa etti
img

Kariyerinde bir ilki yaşayacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Mehmed: Fetihler Sultanı 26. bölüm fragmanı! Mehmed: Fetihler Sultanı 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Esra Balamir kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Esra Balamir kaç yaşında, nereli? Esra Balamir biyografisi! Özgür Özel kimdir? Halk Tv konuğu Özgür Özel kaç yaşında, nereli? Özgür Özel biyografisi! Bahar son bölüm izle! Bahar son bölüm full izleme linki BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? Başakşehir-Petrocup maçı ne zaman? Başakşehir Petrocup maçı saat kaçta, şifresiz mi? (UEFA Avrupa Konferans Ligi) Ali Atay ne dedi? Oyuncu Ali Atay Maraş depremi açıklaması nedir? Samet Aybaba neden istifa etti? 27 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 27 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? 26 Kasım Salı reyting sonuçları! 26 Kasım 2024 reyting birincisi hangi dizi oldu? AB kategorisinde 26 Kasım'da kim zirveye çıktı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.