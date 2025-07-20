Bahar Şahin ne dedi? Bahar Şahin'in bahsettiği ünlü oyuncu kim?

'Zalim İstanbul' dizisinin finalinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen, Bahar Şahin'in açıklamaları, diziyle ilgili yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Oyuncunun yaşadığı zorbalık ve psikolojik şiddet iddiaları, dizi setlerinde yaşanan görünmeyen sorunları bir kez daha gözler önüne serdi. Peki, Bahar Şahin ne dedi? Genç oyuncuya kim 'varoş' dedi? Sette kendisini güvende hissetmediğini söyleyen Bahar Şahin'in hedefinde hangi ünlü oyuncu var? İşte detaylar ve kulislerde konuşulan isimler...

BAHAR ŞAHİN NE DEDİ?

Katıldığı bir programda oldukça açık sözlü açıklamalarda bulunan Bahar Şahin, 'Zalim İstanbul' dizisinin setinde zorbalığa uğradığını belirtti. Oyuncu, genç yaşında yaşadığı travmalarla baş etmekte zorlandığını şu sözlerle ifade etti:

"Gençliğimin en güzel yılları harap oldu. Oynadığım karakterin çok sevilmesi, bazı oyuncuların dengesini bozdu. Set ortamı benim için güvensiz hale geldi."

Oyuncu, özellikle bir kadın oyuncu tarafından sürekli küçümsendiğini, aşağılandığını ve hatta fiziksel saldırıya uğrama tehlikesi yaşadığını anlattı. "Bana 'varoş' diyordu. Üzerime yürüdü, korkudan tir tir titredim. Tokat atacaktı. O an kapıyı yüzüne kapattım. Sonra da 'Şiddet var' diye bağırmaya başladı."

BAHAR ŞAHİN'İN BAHSETTİĞİ ÜNLÜ OYUNCU KİM?

Deniz Uğur, Bahar Şahin'e sosyal medya üzerinden destek vererek "Yalnız değilsin" mesajı yayınladı. Bu açıklama sonrası oklar Mine Tugay'a yöneldi. Sosyal medya kullanıcıları, "Bahsedilen kadın oyuncu Mine Tugay mı?" sorusunu gündeme taşıdı. Ancak Tugay cephesinden şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmış değil.