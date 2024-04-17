Show TV'nin yeni dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' büyük ilgi gördü. Dizide genç karakterlerden biri olan Umay'ı canlandıran Alisa Sezen Sever'in kim olduğu ve kaç yaşında olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bahar dizisinin Umay'ı kim? Alisa Sezen Sever kim, kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...

ALİSA SEZEN SEVER KİM?

Bahar dizisinde, Umay karakterini Alisa Sezen Sever canlandırıyor. Umay, tiyatroya olan tutkusunu ve babasının mesleği olan doktorluk arasında sıkışan bir genç olarak dizide yer alıyor. Alisa Sezen Sever, 1 Temmuz 2006 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlk kez 2022 yılında yayımlanan 'Sipahi' dizisi ile televizyon dünyasına adım attı. Bu dizide Ece karakterine hayat veren Alisa Sezen Sever, daha önce "Muhteşem Yüzyıl", "Güllerin Savaşı", "Evli ve Öfkeli", "Sahipli", "Keşke Hiç Büyümeseydik", "Tozkoparan İskender" gibi yapımlarda da yan rollerde yer almıştı.