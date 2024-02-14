Bahar dizisi uyarlama mı? Bahar dizisi hangi diziden, kitaptan uyarlama?

Bahar dizisi uyarlama mı? Sorusu, Neslihan Yeşilyurt'un yönetmen koltuğunda oturduğu yeni dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın detaylarını merak etmekte olan birçok izleyici tarafından arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. "Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?" Show TV'de ekrana geliyor. Peki, Bahar dizisi uyarlama mı? Bahar dizisi hangi diziden, kitaptan uyarlama?

BAHAR DİZİSİ UYARLAMA MI?

Senaryosunu Ayça Üzüm'ün kaleme aldığı; büyük hayallerle tıp okuyan, sonrasında hayatını eşine ve iki çocuğuna adayan Bahar'ın (Demet Evgar) ani bir hastalıkla değişen hayatına ve dönüşümüne odaklanan "Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?" Dizisinin uyarlama olup, olmadığına dair net bir bilgi bulunmamaktadır. Buna göre Bahar dizisi uyarlama olup, olmadığı bilinmemektedir.

BAHAR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ani hastalığı sebebiyle hayatını yeniden inşa etmeye çalışan Bahar'ın hikayesini anlatan dizi izleyicilerin dikkatini çekiyor. Dizinin çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleştiriliyor.

BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam ve Hatice Aslan'ın yer aldığı Show TV'nin yeni dizisi Bahar, geçtiğimiz günlerde sete çıktı. Hastalıkla mücadele eden Bahar'ın hikayesinin anlatılacağı dizinin ilk fragmanı da izleyiciyle buluştu.