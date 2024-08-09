Bahar dizisi ne zaman başlayacak? Bahar 2. Sezon yayın tarihi ne? Bahar dizisi yeni sezon ne zaman başlıyor?

Bahar dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak? Bahar dizisi ne zaman başlayacak? Bahar 2. Sezon yayın tarihi ne? Bahar dizisi yeni sezonda hangi oyuncular var, yeni oyuncular kimler? Bahar dizisi yeni sezon ne zaman başlıyor? Show Tv ekranlarında yayınlanan Bahar dizisi geçtiğimiz sezon reytingleri ile başarılı sonuçlar almıştı. Bu sezona ne zaman başlayacağı ise merak konusu. İşte Bahar dizisi yeni sezon ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde…

BAHAR DİZİSİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MF Yapım projesi olan dizinin yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. "Bahar" dizisi, Neslihan Yeşilyurt'un yönetmenliğinde 20 Ağustos'tan sonra yeniden setlere dönecek. Bahar dizisi 2. sezon yeni bölümlerin 17 Eylül'den itibaren ekranlarda olması bekleniyor.

BAHAR DİZİSİ YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?

Yapımcılar, yeni sezonun hazırlıklarını sürdürürken 6 yeni oyuncunun dizi kadrosuna dahil olacağı haberleri gündemde.

Dizinin ikinci sezonuna altı yeni karakter katılacak. Peran Vakfı'na başhekim olarak dahil olacak Süreyya karakteri, sağ kolu ve asistanı Ergün ile birlikte diziye katılıyor. Ayrıca Devrim Kabacaoğlu'nun canlandırdığı Uğur'un babası Habip, Evren'in (Buğra Gülsoy) manevi oğlu Cem, Peran Vakfı'nın kantininde çalışan Kiraz ve Çağla'nın (Elit Andaç Çam) arkadaşı Zuhal da yeni sezonda izleyici karşısında olacak.