Bahar dizisi hangi gün? Bahar dizisi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor?

Bahar dizisi hangi gün? Merak ediliyor ve araştırılıyordu. Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam ve Hatice Aslan'ın yer aldığı Show TV'nin yeni dizisi Bahar, geçtiğimiz günlerde sete çıktı. Peki, Bahar dizisi hangi gün? Bahar dizisi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor?

BAHAR DİZİSİ HANGİ GÜN?

Show TV'nin heyecanla beklenen dizisi "Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?" perşembe günleri izleyicilerle buluşuyor. Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Hatice Aslan, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Sena Kalıp, Alisa Sezen Sever gibi deneyimli ve başarılı oyuncuların bir araya geldiği dizi, Bahar'ın ani hastalığı sonrasında hayatını yeniden inşa etme çabasını konu alıyor. Ayça Üzüm'ün yazdığı senaryo, büyük hayallerle tıp okuyan Bahar'ın yaşadığı dönüşümü izleyicilere aktarıyor. Dizi, İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekiliyor ve her hafta Perşembe akşamları saat 20:00'de ekrana geliyor.