Bahar CANLI izle! SHOW TV Bahar 57. bölüm CANLI izleme linki!

Ayça Üzüm'ün senaryosunu üstlendiği yapım, gençliğinde büyük hayallere sahipken tıp eğitimini tamamladıktan sonra kendini eşi ve çocuklarına adayan Bahar'ın (Demet Evgar) yaşamına odaklanıyor. Bahar'ın ani bir hastalıkla sarsılan hayatında yaşadığı büyük değişim ve yeniden ayağa kalkma süreci dizinin ana temasını oluşturuyor. Her hafta Show TV'de ekrana gelen dizinin 57. bölümü de heyecanla beklenirken, canlı izleme bağlantıları şimdiden yoğun ilgi görüyor.

BAHAR DİZİSİNİN HİKAYESİ

Mutfakta doktor önlüğüyle yer aldığı afişle dikkatleri üzerine çeken Bahar karakteri, dizinin ana temasını yansıtarak izleyiciden tam not aldı. Tıp eğitimini büyük hedeflerle tamamlayan Bahar, yıllarını eşi ve çocuklarına adadıktan sonra beklenmedik bir hastalıkla karşı karşıya kalınca hayatına yeni bir yön vermeye karar verir. "Uyanmaya hazır mısın?" sloganıyla öne çıkan tanıtım görseli, Bahar'ın geçireceği büyük dönüşümün ilk sinyallerini verir nitelikte.

Dizi; yenilgiler yaşamış ama içlerindeki cesareti kaybetmemiş karakterleri bir araya getiriyor. Ölümle yüz yüze gelen Bahar (Demet Evgar), dışarıdan kusursuz görünen ailesinin ve özellikle eşi Timur'un (Mehmet Yılmaz Ak) karanlık yönleriyle tanışır. Bahar'ın hastalığı, aile içindeki dengeleri altüst ederken, bu süreçte Evren (Buğra Gülsoy) hem mesleki hem de duygusal olarak Timur'un en büyük rakibi haline gelir. Bahar'ın yaşamını yeniden kurma mücadelesi ise zaman zaman hüzünlü ama çoğu kez umut dolu sahnelerle izleyiciye ilham verir.

BAHAR YENİ SEZON OYUNCULARI

Bahar dizisinin yeni sezonunda güçlü ve sevilen isimler bir araya geliyor. Kadroda Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Füsun Demirel, Esra Ruşan, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, İrem Kahyaoğlu ve Hatice Aslan gibi dikkat çekici oyuncular yer alıyor.

YENİ BÖLÜM GELİŞMELERİ

Umay ve Parla'nın başına gelenler tüm aileyi derin bir endişeye sürüklüyor ancak Parla o gece gerçekte ne yaşandığını kimseyle paylaşmak istemiyor. Umay başlarına gelenleri anlatıp ailesine sığınmak istese de Parla, yaşadıklarının sebebini açıklamaktan korkuyor ve destek bulamama korkusu her şeyi açıklamanın önünde büyük bir duvar oluyor. Bahar, kızı için endişelenirken, onların bir şeyler sakladığından şüphelenmeye başlıyor. Özellikle Umay'ın korku dolu bakışları, Bahar'ı daha da tedirgin ediyor ancak Bahar, gerçeği ortaya çıkarmakta kararlı olduğunu gösteriyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU

Seren'in hastaneden uzaklaştırılması, Baharların kafasında yeni soru işaretleri yaratır. İsmail Bey'e her şeyi kimin anlattığı merak konusuyken, herkes gerçeğin peşindedir. Aziz Uras, kendini aklamaya çalışırken; Seren sakinliğini korur. Ancak bu sakinlik, Uras'a oynayacağı büyük oyunun parçasıdır. Seren, ihaneti kendi yöntemleriyle ortaya çıkarıp ondan boşanmayı planlamaktadır. Fakat Aziz Uras'ın da yeni hamleleri vardır.Bu sırada Bahar, kaybolan hard diskin Harun'un elinde olduğunu öğrenir. Fakat gerçeği ortaya çıkarmak hem Seren'in hem de Uras'ın kariyerini tehlikeye atacağından arada kalır. Bahar, Seren'i işe döndürmenin yollarını ararken diğer yandan Evren'e duyduğu duygularla yüzleşir. O Evren'le ilgili bir kararın eğişindeyken Harun'un da Bahar'a karşı hisleri açığa çıkınca, dengeler tamamen değişir.Naz'ın bebeğiyle ilgili büyük sırrı öğrenen Maral, şaşırtıcı bir ittifakın kapısını aralar. Seren ve Aziz Uras arasındaki savaş kızışırken, Bahar'ı bekleyen yeni sınavın adı ise Umay olacaktır.