Bahar CANLI izle! SHOW TV Bahar 56. bölüm CANLI izleme linki!

Ayça Üzüm'ün senaryosunu üstlendiği yapım, gençliğinde büyük hayallere sahipken tıp eğitimini tamamladıktan sonra kendini eşi ve çocuklarına adayan Bahar'ın (Demet Evgar) yaşamına odaklanıyor. Bahar'ın ani bir hastalıkla sarsılan hayatında yaşadığı büyük değişim ve yeniden ayağa kalkma süreci dizinin ana temasını oluşturuyor. Her hafta Show TV'de ekrana gelen dizinin 56. bölümü de heyecanla beklenirken, canlı izleme bağlantıları şimdiden yoğun ilgi görüyor.

BAHAR DİZİSİNİN HİKAYESİ

Mutfakta doktor önlüğüyle yer aldığı afişle dikkatleri üzerine çeken Bahar karakteri, dizinin ana temasını yansıtarak izleyiciden tam not aldı. Tıp eğitimini büyük hedeflerle tamamlayan Bahar, yıllarını eşi ve çocuklarına adadıktan sonra beklenmedik bir hastalıkla karşı karşıya kalınca hayatına yeni bir yön vermeye karar verir. "Uyanmaya hazır mısın?" sloganıyla öne çıkan tanıtım görseli, Bahar'ın geçireceği büyük dönüşümün ilk sinyallerini verir nitelikte.

Dizi ; yenilgiler yaşamış ama içlerindeki cesareti kaybetmemiş karakterleri bir araya getiriyor. Ölümle yüz yüze gelen Bahar (Demet Evgar), dışarıdan kusursuz görünen ailesinin ve özellikle eşi Timur'un (Mehmet Yılmaz Ak) karanlık yönleriyle tanışır. Bahar'ın hastalığı, aile içindeki dengeleri altüst ederken, bu süreçte Evren (Buğra Gülsoy) hem mesleki hem de duygusal olarak Timur'un en büyük rakibi haline gelir. Bahar'ın yaşamını yeniden kurma mücadelesi ise zaman zaman hüzünlü ama çoğu kez umut dolu sahnelerle izleyiciye ilham verir.

BAHAR YENİ SEZON OYUNCULARI

Bahar dizisinin yeni sezonunda güçlü ve sevilen isimler bir araya geliyor. Kadroda Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Füsun Demirel, Esra Ruşan, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, İrem Kahyaoğlu ve Hatice Aslan gibi dikkat çekici oyuncular yer alıyor.

YENİ BÖLÜM GELİŞMELERİ

Bahar, Maral'ın Harun'un kardeşi olduğunu öğrendikten sonra Harun'u Maral hakkında uyarıyor. Harun, Bahar'ın aklına Evren'le ilgili şüpheler eklemeye çalışırken, Maral dikkatleri üzerinden atmak için yeni bir plan yapıyor ve Harun'a bir sırrın anahtarını veriyor. Herkes kendi planlarının yolunda ilerlerken, Uras ve Seren'den beklenmeyen bir hamle geliyor; barışmaya karar vermeleri herkesi adeta şok ediyor. Fakat Seren'in bu oyunda başka planlarının olması, izleyicinin yeni bölüme olan heyecanını zirveye taşıyor.