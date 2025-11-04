Bahar bu akşam var mı? Bahar dizisi hangi günler yayınlanıyor, yeni bölümde neler olacak?

Bahar dizisi sevenler için heyecanlı bir akşam daha geliyor. Show TV ekranlarında yayınlanan dizinin yeni bölümü bu akşam izleyicilerle buluşacak. Dizinin hangi günler yayınlandığı, bu akşamki bölümde neler olacağı ve karakterlerin yaşadığı gelişmeler merak ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BAHAR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Bahar dizisi, her Salı akşamı yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşuyor. Haftalık olarak yayınlanan dizi, her bölümünde Bahar'ın yaşam mücadelesini ve yeniden doğuş hikâyesini ekranlara taşıyor.

BAHAR HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Dizi, Türkiye'nin en çok izlenen kanallarından biri olan Show TV ekranlarında yayınlanıyor. Show TV'nin güçlü dizi kadrosu içinde öne çıkan Bahar, hem senaryosu hem de oyuncu performanslarıyla dikkat çekiyor.

BAHAR SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Bahar dizisi, her Salı 20.00'de (akşam 8'de) Show TV'de yayınlanıyor. Dizi başlamadan önce kanal, genellikle kısa tanıtım videoları ve özetlerle izleyicilere hatırlatma yapıyor.

BAHAR DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Tıp fakültesi mezunu olan Bahar, yıllarca doktorluk yapmayı bırakıp hayatını eşine ve çocuklarına adamıştır. Ancak 20 yıl sonra karşılaştığı ciddi bir hastalık, onun tüm hayatını yeniden sorgulamasına neden olur. Eşine olan bağlılığının karşılığını göremeyen Bahar, hastalığıyla mücadele ederken adeta yeniden doğar.

Eşinden boşanarak doktorluğa geri döner ve hayatına giren Evren sayesinde yeni bir aşkın kapılarını aralar. Ancak Bahar'ın bu yeni başlangıcı, kocası Timur'un karanlık yönüyle yüzleşmesine ve ailesindeki dengelerin tamamen değişmesine neden olur. Dizi, Bahar'ın hayatını yeniden inşa ederken karşılaştığı zorlukları, trajikomik olaylarla harmanlayarak anlatıyor.

BAHAR DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Bahar dizisinin güçlü oyuncu kadrosunda birbirinden başarılı isimler yer alıyor:

Demet Evgar

Buğra Gülsoy

Mehmet Yılmaz Ak

Ecem Özkaya

Füsun Demirel

Elit Andaç Çam

Demirhan Demircioğlu

Nil Sude Albayrak

Sena Kalıp

Alisa Sezen Sever

Hatice Aslan

Bu etkileyici kadro, dizinin duygusal yoğunluğunu ve dramatik hikayesini güçlü bir şekilde ekrana taşıyor.