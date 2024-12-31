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Bahar bu akşam var mı? 31 Aralık Bahar dizisi 31. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı!

Bahar bu akşam var mı? 31 Aralık Bahar dizisi 31. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı!
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Show Tv yayın akışında bu akşam Bahar dizisi var mı ve Bahar dizisi 31. bölüm yayınlanacak mı merak ediliyor. Bahar dizisinde son bölüm neler olduğu ve 31 Aralık Salı günü Bahar dizisi yeni bölümü yayınlanacak mı sorularına yanıt aranıyor. Peki, Bahar bu akşam var mı? 31 Aralık Bahar dizisi 31. bölüm yayınlanacak mı?

Bahar bu akşam var mı? 31 Aralık Bahar dizisi 31. bölüm yayınlanacak mı? soruları gündeme geliyor. Show Tv yayın akışında bu akşam Bahar dizisi yayınlanacak mı sorusuna yanıt aranıyor. Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın yer aldığı Bahar dizisi, konusuyla dikkat çekiyor. Show Tv yayın akışı! Detaylar haberimizdedir…

BAHAR DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI?

Show Tv ekranlarında yayınlanan Bahar dizisi bu akşam yayınlanmayacak.

Bahar bu akşam var mı? 31 Aralık Bahar dizisi 31. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı!

BAHAR DİZİSİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Bahar'ın 30. Bölümünde; Evren'in söylediği yalan, Bahar'ı bir kez daha derinden sarsar. Hastaneye gelen kritik bir vaka ise Aziz Uras'ı altüst eder ve onu son zamanlarda aldığı kararları sorgulamaya iter. Bu sırada, Seren ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya kalır. Olayın ailelere sıçramasıyla büyüyen kriz, Aziz Uras ve Seren'i zor bir tercih yapmaya zorlar.Diğer yanda, Çağla'ya kendini affettirmekte kararlı olan Bahar, gözü kapalı her şeye evet diyerek kendini daha önce hiç karşılaşmadığı bir durumun içinde bulur. Hastanedeki kaos giderek artarken, başhekim Timur, gövde gösterisi yapmak için bir yılbaşı organizasyonu düzenler. Ancak, partide ağzından kaçırdığı bir sırla herkes şoke olur.

Bahar bu akşam var mı? 31 Aralık Bahar dizisi 31. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı!

31 ARALIK SHOW TV YAYIN AKIŞI

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

01:00 Yılbaşı Sürprizi

03:45 Bahar

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